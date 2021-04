Fernando Alonso geeft toe dat hij ‘niet goed genoeg’ was om teamgenoot Esteban Ocon in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna te verslaan. De Spanjaard voelde zich goed in de Alpine, maar kwam niet verder dan de vijftiende tijd en verwacht dat het een zware race wordt, al weet hij ook: “Deze plek creëert een hoop drama, soms ook in de race.”

“Ik was niet goed genoeg”, lacht Alonso. “Dat is het makkelijkste antwoord. Ik voelde me goed en snel in de auto. De balans was goed. Maar geen van mijn rondes was goed genoeg om in de top tien terecht te komen. Ik ga het analyseren en ik zal proberen om het te verbeteren voor de volgende keer. Maar de punten worden in de race verdeeld. In Bahrein was de zaterdag goed maar de zondag vielen we uit. Hopelijk kunnen we dat hier omdraaien: een mindere kwalificatie, maar hopelijk scoren we punten in de race.

Alonso start vanaf de vijftiende plaats op het circuit van Imola. Foto: Motorsport Images

Alonso weet, met al zijn ervaring, dat inhalen op Imola een lastige klus is. “Je wil hier gewoon voorin staan, want het is Imola. Hier is inhalen lastig. Tegelijkertijd gebeurde er veel in de vrije trainingen: rode vlaggen, incidenten. Deze plek creëert een hoop drama, soms ook in de race. We moeten alle kansen aangrijpen, maar het zal een zware race worden”, blikt hij alvast vooruit.

Alpine heeft dit weekend een aantal nieuwe onderdelen meegenomen als onderdeel van een update. Dat heeft goed uitgepakt, stelt Alonso. “Alle nieuwe onderdelen die we hebben meegenomen werken naar behoren, het is een stap voorwaarts wat snelheid betreft. Ik ben blij met de richting die we opgaan en het werk dat iedereen verricht heeft. De auto is zeker sneller nu. Helaas heb ik het niet gemaximaliseerd, maar hopelijk kunnen we in Portimão met beide auto’s in Q3 staan”, besluit de tweevoudig wereldkampioen.