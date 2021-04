Alpine met ‘vrij behoorlijk updatepakket’ naar Imola: ‘En er komt nog meer aan’

Het team van Alpine, voorheen Renault, lijkt haar A521-bolide nog niet helemaal op de rit te hebben. Een update voor het aanstaande raceweekend moet daar bij helpen. En daarna komt er nog meer aan.

Dat is dus ondanks dat Alpine’s manschappen op de fabriek in Enstone zich voornamelijk op 2022 en de regelrevolutie voor dat jaar concentreren, maar eerlijkheidshalve is het in 2021 ook niet best uit de startblokken gekomen. De A521, die vooral opvalt door zijn ‘theepot’-achtige, opgeklopte motorkap achter de luchthapper, behoeft dus wellicht ook uit noodzaak nog wat werk in de vorm van updates.

“We hebben een vrij behoorlijk pakket met updates voor de race op Imola, met meerdere nieuwe onderdelen die voor meer performance moeten zorgen”, vertelt Alpine-kopstuk Marcin Budkowski aan Crash.net. “Er komt tijdens de eerste paar races van dit jaar in het algemeen ook nog wel wat meer aan”, verzekert hij daarbij.

Tot de gebieden waar Alpine naar gaat kijken om een slag te slaan, horen ogenschijnlijk de vloer en diffuser – die onder de 2021-regels allebei zijn aangepast om de downforce te verminderen. “We hebben daar tijdens de test en het raceweekend in Bahrein al aan gewerkt en zullen dat blijven doen. Dat geldt voor iedereen”, verwacht Budkowski dat dit een hoofdrol zal spelen in de ontwikkelingsrace.

Volgens Alpine’s uitvoerend directeur komt het team momenteel zo’n ‘twee of drie tienden te kort’ om de strijd aan te gaan met beoogde rivalen als McLaren, Ferrari en AlphaTauri. Hij rekent verder ook Aston Martin en Alfa Romeo tot de groep die achter de twee topteams Mercedes en Red Bull zit. “In dat groepje zijn de verschillen onderling verder heel klein.”

