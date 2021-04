Fernando Alonso stelt de publicatie van zijn autobiografie uit tot na zijn pensioen ‘om de waarheid te vertellen’. De Spanjaard had oorspronkelijk eind 2018 als doel gesteld voor de publicatie van ‘Racer’, zoals de autobiografie zal heten, maar hij wil niet beginnen aan een publicatie tijdens zijn actieve racecarrière: “Dat zou vreemd aanvoelen.”

Alonso nam in 2018 afscheid van de Formule 1 na een lange carrière in de sport waar hij zo van hield. De Spanjaard deed in de tussentijd mee aan verschillende races. Zo nam hij deel aan de Indy 500 om zo de Triple Crown te pakken, waarin hij nog niet is geslaagd, en was hij ook actief in de Dakar van 2020 namens Toyota. De tweevoudig Formule 1-kampioen wilde oorspronkelijk eind 2018 al een autobiografie uitbrengen over zijn leven in de sport, maar dat boek is nog altijd niet gepubliceerd.

Fernando Alonso zal zijn autobiografie pas na zijn pensioen uitbrengen. Foto: Motorsport Images

Dat komt omdat Alonso zijn boek naar eigen zeggen pas kan afronden als hij klaar is met racen. “Ik werk al een aantal jaren aan een boek”, vertelt Alonso tijdens een Instagram Live-sessie van Alpine. “Ik was oorspronkelijk van plan om dit eind 2018 uit te brengen, toen ik uit de Formule 1 vertrok. Maar toen hebben we het een tijdje uitgesteld omdat ik bleef racen, en nu ben ik dus terug in de Formule 1. Ik zal het echter afronden als ik gestopt ben, dan kan ik al mijn ervaringen delen en ook mijn eigen waarheid vertellen.”

“Als ik het boek zou uitbrengen tijdens mijn actieve racecarrière, dan zou dat vreemd aanvoelen”, vervolgt hij. “Ik maak dus liever eerst mijn carrière af en vertel dan pas verhalen over mijn leven in de autosport”, besluit hij.