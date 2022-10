Fernando Alonso kan zijn geluk niet op met de vijfde startplek voor de Grand Prix van Singapore, maar hij genoot allesbehalve van de ‘stressvolle en risicovolle’ kwalificatie op het vochtige Marina Bay Street Circuit.

Alonso kiest in Q3 net als de rest van de coureurs voor de zachte band, al is de baan op dat moment nog steeds vochtig op meerdere plekken. Ronde na ronde wordt de baan sneller en verbeteren de coureurs zich. Ook Alonso is snel op het circuit waar hij al twee zeges pakte en vijf keer op het podium stond en zet zijn Alpine op de vijfde startplek.

Een mooi resultaat, maar genieten van die Q3 doet Alonso niet. “Het was ongetwijfeld stressvol”, blikt Alonso, die vandaag aan de start staat van zijn 350ste Grand Prix, terug. “Zelfs op het randje van plezierig zijn, want het risico- en stressniveau is vrij hoog. Het was een moedige zet van iedereen om in Q3 met de slicks te rijden, gewoon een gok.”

“Uiteindelijk was het de juiste beslissing,” vervolgt Alonso, “om elke ronde sneller en sneller te gaan dan de ronde ervoor. Je nadert de bocht in de hoop dat de auto gewoon op de baan blijft en dat de baan een stuk droger is dan anderhalve minuut geleden toen je voor het laatst door die bocht ging. Het is een hoop stress, hopelijk wordt het morgen wat rustiger”, aldus de Spanjaard.

Alonso wil McLaren verslaan

Blij is hij uiteindelijk wel met zijn vijfde plek, maar de stress die erbij kwam kijken voor dat resultaat was dan weer een lichte teleurstelling voor de tweevoudig wereldkampioen. Alonso genoot er niet van omdat hij ‘niet vecht voor het kampioenschap’. “Dit kan niet goed zijn voor mijn hart om zoveel risico te nemen voor een niet echt grote beloning”, grapt de Alpine-coureur. “Ik neem altijd dezelfde hoeveelheid risico, zelfs als ik P20 ben. Maar vandaag nog een beetje meer dan de andere kwalificaties dit jaar.”

Het is nog maar de vraag of de race vandaag op een droge of natte baan gaat plaatsvinden. “Als het droog blijft, dan wordt het lastig om in te halen”, weet Alonso. “In dat geval zou het mooi zijn om in de top-vijf te eindigen en meer punten te pakken dan McLaren, wat opnieuw het hoofddoel is. Als het nat is, dan kunnen er natuurlijk veel dingen gebeuren. Het kan goed uitpakken voor ons, maar ook slecht. We zijn slechts twee posities verwijderd van het podium, dus waarom niet groots dromen?”, aldus Alonso.

