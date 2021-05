Fernando Alonso heeft genoten van de Grand Prix van Portugal, waarin Alpine al stukken beter presteerde dan de afgelopen twee races. De tweevoudig wereldkampioen was blij om het gevecht aan te gaan met McLaren en Ferrari, iets wat in Bahrein ‘ondenkbaar was geweest’: “We zouden dit graag blijven doen.”

Alonso begon de race op het Autódromo Internacional do Algarve vanaf de dertiende plaats na een teleurstellende kwalificatie, maar kroop langzaamaan richting de top-tien en dus de punten. De Spanjaard viel met name in de slotfase op, waarin hij Pierre Gasly en Carlos Sainz inhaalde om uiteindelijk als achtste over de streep te komen, zijn beste resultaat met Alpine tot nu toe.

Lees ook: Hamilton wint Portugese GP, Verstappen beperkt schade met P2

Alonso eindigde als achtste, achter teamgenoot Esteban Ocon. Foto: Motorsport Images

“Het was goed, leuk”, begint Alonso zijn gesprek met Sky Sports. “We vochten met een McLaren en Ferrari, dat was ondenkbaar geweest in Bahrein. We waren competitief. Gisteren blijft een mysterie. Ik weet niet waarom ik niet zo goed kon kwalificeren, maar herstelde me vandaag”, aldus de tweevoudig wereldkampioen, die vier punten overhoudt aan zijn inhaalrace.

Alonso zette dit weekend stappen in de Alpine, die ook dankzij updates verbeterd is. Maar het is vooral het gevoel in de auto waardoor de Spanjaard ‘zijn woede’ kon gebruiken. “In Bahrein was ik wat voorzichtiger om de race echt te voltooien, in Imola voelde ik me totaal niet comfortabel onder de omstandigheden. Dit was de eerste race dat ik het maximale uit de auto heb gehaald”, aldus Alonso.

Lees ook: Alonso: ‘Zal mijn best doen om niemand teleur te stellen’

Dankzij de updates stond Alpine er in Portugal goed bij. Waar het in de eerste twee races slechts drie punten scoorde, pakte het team vandaag tien punten. Dat biedt hoop voor de toekomst, stelt Alonso, maar hij geeft toe dat hij nog wat te leren heeft. “Ik hoop dat dit de werkelijke snelheid is. In Imola en Bahrein vochten we met heel andere auto’s dan hier. We zouden dit graag blijven doen. Ik heb wel nog wat huiswerk te doen om wat meer vooraan te starten”, aldus Alonso, die volgende week naar bekend terrein terugkeert: het Circuit de Barcelona-Catalunya voor de Grand Prix van Spanje.