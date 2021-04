Het is nog niet de comeback waar Fernando Alonso op had gehoopt, maar de Spaanse tweevoudig wereldkampioen zegt ‘zijn best te doen’ om ervoor te zorgen dat hij competitief genoeg zal zijn om ‘niemand teleur te stellen’. Dat de prestaties van Alpine nog wat tegenvallen, zorgt nog niet voor kopzorgen bij Alonso: “We moeten positief blijven en het vertrouwen hebben dat het team de juiste stappen zet.”

Alonso keerde dit seizoen terug in de Formule 1 na een pauze van twee jaar. In de tussentijd heeft hij in meerdere autoklassen gereden met verschillende auto’s, zoals de IndyCar, de LMP1 in het World Endurance Championship en ook de Dakar. Voor de start van het seizoen benadrukte Alonso al dat het wat tijd zou kosten voordat hij weer op snelheid komt en op de vooravond van de Portugese Grand Prix herhaalt de Spanjaard dit.

Lees ook: Webber zet vraagtekens bij comeback Alonso: ‘De F1 wacht op niemand’

“Het was lastig in Imola, dat zal het hier ook worden”, erkent Alonso bij de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Portugal. “Monaco zal ook weer lastig worden, je moet dan bekend raken met de breedte van de auto, de limiet opzoeken. In Bahrein was het wel prima. In Imola was ik niet blij, maar ik maakte me nog niet te veel zorgen over de prestaties. Het kost wat tijd, maar ik zal mijn best doen om ervoor te zorgen dat ik competitief genoeg zal zijn om niemand teleur te stellen.”

Alonso zegt zijn best te doen om ‘niemand teleur te stellen’. Foto: Motorsport Images

Op de vraag of de comeback hem zwaarder valt dan verwacht, antwoordt Alonso stellig: “Nee.” De tweevoudig wereldkampioen weet wel dat hij zal moeten verbeteren. “Ik moet de limiet nog opzoeken, je voelt misschien dat je op de limiet zit, maar je moet gaan voor de 101 procent. We werken ook nog aan dingen die het wat comfortabeler moeten maken voor mij, mijn gevoel en rijstijl. Het komt goed, het zal nog wat races duren en dat begint vanaf hier.”

Focus op 2022

Met de prestaties van Renault in 2020, toen het team vijfde werd bij de constructeurs, leek Alpine een sterke basis te hebben voor dit seizoen. Toch vallen de prestaties van de Franse renstal wat tegen. Voorlopig staat het team slechts zevende met drie punten, waarvan er één nog na afloop van de Grand Prix van Emilia-Romagna op de naam van Alonso kwam, na de tijdstraf voor Kimi Räikkönen.

Lees ook: Alonso onder de indruk van Ocon: ‘Professioneel en werkt hard’

“Het is een lastige vraag die iedereen probeert te beantwoorden”, reageert Alonso desgevraagd naar de matige prestaties van de Alpine. “De snelheid is nog niet op het niveau waarop we het willen hebben. We weten dat drie of vier tienden het verschil kan maken tussen de zevende of veertiende plaats. We weten dat we in die groep zitten. Zo zal dat het hele seizoen blijven, denk ik. Het is een seizoen waarin we ons voorbereiden op 2022. Daar werken we aan, maar we moeten ook elke twee weken racen. Het is zeker een uitdaging, die gaan we aan en we genieten ervan. We moeten positief blijven en het vertrouwen hebben dat het team de juiste stappen zet”, aldus Alonso.