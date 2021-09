Fernando Alonso zegt dat hij nu alle focus op de Formule 1 heeft liggen, maar benadrukt dat de Indy 500 nog steeds op zijn lijstje staat. De Spanjaard wil de befaamde race nog altijd winnen om zo als tweede coureur in de geschiedenis van de autosport de Triple Crown te bemachtigen.

Alonso maakte vorige week donderdag, nadat hij op woensdag nog in geheimtaal berichten op Twitter had geplaatst, bekend dat hij ook in 2022 bij Alpine blijft rijden. Een grote verrassing was het niet, aangezien de Spanjaard een optie in zijn contract had staan dat hij nog een jaar langer kon blijven als hij goed zou presteren. Bovendien heeft Alonso er geen geheim van gemaakt dat het hem vooral om het seizoen 2022 gaat, wanneer de nieuwe technische regels van kracht gaan. Over zijn contractverlenging bij Alpine heeft hij dan ook niet lang hoeven nadenken.

“Nee, want ik had het allemaal al in mijn hoofd voor 2022”, zegt Alonso. “De nieuwe regels voor volgend jaar waren ook een reden waarom ik terugkeerde in de sport, maar je moet ook het vertrouwen van het team winnen en een paar goede races rijden in de eerste helft van het seizoen. Er was dus geen twijfel. Het contract was één plus één”, zo wijst Alonso op de optie in zijn contract, die dus gelicht is. “Op een gegeven moment moesten we dus tot een akkoord komen voor 2022. Ik ben erg blij met het team, erg blij met mijn comeback en ik kijk al uit naar volgend jaar. Het team is blijkbaar ook blij met mijn prestaties, dus het duurde slechts een minuut om een besluit te nemen”, aldus Alonso.

Voordat Alonso terugkeerde naar de Formule 1, maakte hij ook in 2020 nog een uitstapje naar de Indy 500. Hij jaagt nog altijd op de felbegeerde Triple Crown, waarbij die race, de Formule 1-race in Monaco en de 24 uur van Le Mans gewonnen moet worden. De laatste twee heeft Alonso al, maar die Indy 500-zege ontbreekt nog. Hoewel alle focus nu op de Formule 1 ligt, benadrukt Alonso dat hij de Indy 500 nog altijd op zijn lijstje heeft staan.

“Op dit moment ligt mijn focus hier”, vertelt Alonso. “Ik ben toegewijd aan dit Formule 1-project, met name met de nieuwe regels en al het werk dat we moeten doen voor volgend jaar. We zullen het in de toekomst zien. Dan zien we wel of ik nog gelinkt ben aan de Formule 1 of dat ik ergens anders zit. Van alle uitdagingen die ik buiten de Formule 1 heb geprobeerd, is de Indy nog niet voltooid. Die zal dus altijd op het verlanglijstje staan. Maar op dit moment ben ik volledig toegewijd aan de Formule 1”, besluit Alonso.

