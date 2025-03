Fernando Alonso kijkt tevreden terug op zijn eerste kilometers in Aston Martins 2025-auto. De Spanjaard ziet hoe de AMR25 een stuk beter is dan zijn voorganger, al is het nog afwachten hoeveel winst de Britse renstal heeft geboekt in vergelijking met de andere teams.

Aston Martin beleefde in 2023 een droomstart door een reeks aan podiumplaatsen van hun coureur Fernando Alonso. Helaas voor het Britse team werd de vorm niet vastgehouden en kon het sindsdien niet meer meevechten met de topteams. Aston Martin hoopt daar gauw verandering in te kunnen brengen, en is met de komst van Adrian Newey goed op weg.

Een stap vooruit

Newey mocht echter niet voor 3 maart 2025 aan de slag, maar het lijkt erop dat ook zonder de meesterontwerper Aston Martin al een stap vooruit heeft gezet. “Het is moeilijk om dat echt met absolute zekerheid te zeggen, maar de auto is zeker een stap vooruit vergeleken met de auto van 2024”, vertelt de Spanjaard aan Formula1.com.

Alonso ziet niet alleen hoe de 2025-bolide sneller is dan zijn voorganger, maar ook beter correleert en meer downforce heeft. “Het is natuurlijk een relatieve winst, want iedereen gaat erop vooruit.”

Op de vraag wat zijn eerste indruk is van een mogelijke hiërarchie tussen de teams, antwoordt Alonso eerlijk dat hij de andere teams tijdens de testdagen niet in de gaten heeft gehouden. “Ik denk dat de vier topteams een voordeel blijven houden, vooral aan het begin van het jaar. Laten we hopen dat we dichter bij ze kunnen komen.”

