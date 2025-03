Adrian Newey is officieel begonnen aan zijn nieuwe baan bij Aston Martin. De Britse topontwerper mag na zijn gardening leave vanaf vandaag, maandag 3 maart, aan de slag bij het Britse team, en er wordt reikhalzend uitgekeken naar zijn komst. Aston Martin brengt zelfs alvast een bijzonder eerste eerbetoon aan Newey.

Newey werkte sinds 2006 bij Red Bull, en was onder meer betrokken bij het ontwerp van de kampioenschap winnende auto’s van Sebastian Vettel en Max Verstappen. Na de derde wereldtitel van de Nederlander vond Newey het wel tijd voor een nieuwe uitdaging, en kondigde in mei 2024 aan Red Bull te verlaten. Lange tijd was het onduidelijk wat de volgende stap van de meesterontwerper zou zijn, totdat Aston Martin in september aankondigde dat Newey het Britse team komt versterken.

Aston Martin verwelkomt Newey op zijn eerste dag alvast met een bijzonder eerbetoon aan de topontwerper. De Brit staat erom bekend dat hij graag gebruikmaakt van een ouderwetse tekentafel. Aston Martin postte daarom alvast voorafgaand aan Neweys eerste werkdag een foto van zijn nieuwe kantoor, waarbij de beroemde tekentafel alvast helemaal klaar staat voor de komst van de Brit.

Frisse wind

De komst van Newey is niet de enige recente verandering binnen Aston Martin. Sinds januari heeft oud-teambaas Mike Krack plaatsgemaakt voor zijn opvolger Andy Cowell. Daarnaast heeft de Britse renstal geïnvesteerd in een nieuwe fabriek en windtunnel. Aston Martin laat met de meerdere veranderingen een frisse wind door de Britse renstal waaien. Het uiteindelijke doel voor het team is natuurlijk om mee te kunnen doen in de strijd om de wereldtitels.

