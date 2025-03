Adrian Newey staat aan de vooravond van zijn nieuwe avontuur bij Aston Martin. De Britse topontwerper mag vanaf 3 maart eindelijk bij de Britse renstal aan de slag, en er wordt reikhalzend uitgekeken naar de komst van de topontwerper. Newey zelf tempert echter gelijk de verwachtingen. “Ik kijk er gewoon naar uit en wat komt, komt”, vertelt de ontwerper.

De gardening leave van Adrian Newey zit erop, en de Britse topontwerper mag vanaf aanstaande maandag aan de slag bij Aston Martin. Newey maakte afgelopen mei bekend na achttien jaar trouwe dienst Red Bull te verlaten. Heel lang bleef de Brit echter niet thuiszitten, en in september werd duidelijk dat Aston Martin de nieuwe werkgever van Newey wordt.

LEES OOK: Verstappen zet een streep door Aston Martin-geruchten: ‘Valt niets te melden’

Er wordt natuurlijk reikhalzend uitgekeken naar wat Neweys komst zal betekenen voor het Britse team. Zelf loopt de ontwerper niet te hard van stapel. “Ik kijk er gewoon naar uit en wat komt, komt,” vertelt Newey aan de BBC F1: Back at Base-podcast. “Het eerste doel is echt om iedereen hier te leren kennen, te begrijpen hoe iedereen werkt en te proberen mezelf met iedereen te integreren.”

Veranderingen

Neweys komst is niet de enige recente verandering binnen Aston Matin. Zo kreeg Andy Cowell begin januari de rol van teambaas toegewezen. Zijn voorganger Mike Krack kreeg op zijn beurt een nieuwe rol gefocust op de prestaties op de baan. Eén ding dat niet verandert is de line-up van de coureurs, met Fernando Alonso aan de start voor zijn 22ste seizoen in de Formule 1.

LEES OOK: Newey voorspelt kans op ‘door krachtbronnen gedomineerde regeling’ in 2026

“Ik ben altijd bereid geweest om me in te zetten voor de Formule 1”, vertelt Alonso in de BBC-podcast. “F1 is een veeleisende sport. Je moet veel dingen in je leven opofferen om deel uit te maken van deze sport en deze omgeving die al je toewijding nodig heeft. Maar weet je, als je houdt van wat je doet, kun je je daarvoor inzetten.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.