Adrian Newey denkt dat de Formule 1 wel eens een herhaling van 2014 staat te wachten. In dat seizoen had Mercedes een grote voorsprong op hun rivalen, voornamelijk vanwege hun sterke motor. Volgens de Britse topontwerper kan het zo zijn dat het nieuwe reglement in 2026, zeker in het begin, wederom ‘een door krachtbronnen gedomineerde regeling wordt’.

Adrian Newey staat op het punt om aan zijn nieuwe baan bij Aston Martin te beginnen. De Britse ontwerper werkte sinds 2006 bij Red Bull, maar besloot in 2024 de Oostenrijkse renstal te verlaten. De komst van Newey bij Aston Martin is net op tijd voor het 2026-seizoen. In dat jaar gaan de Formule 1-reglementen op de schop, waardoor er een hele nieuwe motor én chassis moeten worden gebouwd.

Newey denkt echter dat, in navolging van Mercedes in 2014, één motorfabrikant wel eens een groter voordeel zou kunnen behalen. “Ik denk dat motorfabrikanten tot op zekere hoogte geleerd zullen hebben van het gebrek aan voorbereiding dat de rivalen van Mercedes deden voorafgaand aan die verandering”, vertelt de topontwerper tegen Auto, Motor und Sport. “Maar er zal een kans zijn dat er één fabrikant goed voor de dag komt en dat het een door krachtbronnen gedomineerde regeling wordt, althans in het begin.”

Volgens Newey zijn de nieuwe reglementen ook zo geschreven dat teams die met een achterstand op het gebied van hun motor aan het 2026-seizoen beginnen, deze moeilijk kunnen inhalen. “Als het aan de elektrische kant is, dan is er veel meer mogelijkheid om je achterstand in te halen.”

Red Bull

De Britse ontwerper is sinds zijn vertrek bij Red Bull uit de Formule 1, en geeft eerlijk toe dat hij weer even zal moeten wennen. Dat hij nu op het punt staat om aan een heel nieuw avontuur bij Aston Martin te beginnen, had Newey zelf ook niet verwacht. “Als je me twaalf maanden geleden had gezegd dat ik Red Bull zou verlaten en nu uiteindelijk weer zou beginnen, had ik gezegd: ‘Nee, je bent gek’. Maar om verschillende redenen had ik het gevoel dat ik niet trouw zou zijn aan mezelf als ik bij Red Bull zou blijven”, besluit Newey.

