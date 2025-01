Waarom wilde Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll per se Adrian Newey aan zijn Formule 1-team toevoegen? Oud-coureur Jacques Villeneuve weet daar wel het antwoord op. Of Aston Martin met de komst van de topontwerper heel snel een ijzersterke auto in handen heeft, trekt de oud-coureur in twijfel.

Adrian Newey is al langere tijd een begrip in de Formule 1-wereld, dankzij zijn ontwerpen voor meerdere kampioenschapwinnende F1-bolides. De Brit werkte sinds 2006 bij Red Bull, maar besloot in 2024 de renstal te verruilen voor Aston Martin. Newey mag vanaf 1 maart 2025 bij het Britse team aan de slag. Volgens oud-coureur Jacques Villeneuve zal het echter nog langer duren voordat Aston Martin een sterke bolide in handen heeft.

LEES OOK: Max Verstappen gelinkt aan Aston Martin: ‘Zou me niet verbazen’

“Adrian Newey kan een auto niet alleen ontwerpen,” legt Villeneuve uit aan Spin Casino. “Hij heeft de input van de coureur nodig, en wel de juiste coureur. Hij heeft ook de juiste mensen om zich heen nodig, die hij in de loop van de tijd zal opbouwen. De fabriek die is gebouwd lijkt geweldig, maar het duurt even voordat de windtunnel goed werkt.”

Wereldkampioen Stroll?

Volgens Villeneuve heeft Stroll de Britse topontwerper om één belangrijke reden binnengehaald. “Het zal tijd kosten. Maar Newey zal er op tijd zijn. Het doel van Lawrence (Stroll, red.) is om zijn zoon wereldkampioen te laten worden. Daarom legt hij zoveel geld neer. Daarom doet hij dit allemaal. Kan het gebeuren? Wie weet”, sluit de wereldkampioen van 1997 af.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)