Met de komst van de nieuwe reglementen voor 2026, is niet iedereen binnen de Formule 1 even enthousiast. Adrian Newey, de technische meesterbrein die Aston Martin naar een nieuwe fase in de sport moet leiden, is kritisch over de Formule 1-regels die eraan zitten te komen.

Dubbele aanpassingen

De nieuwe Formule 1-regels omvatten zowel de motoren als het chassis, iets wat volgens Newey een onlogische keuze is. “Ik kan me niet herinneren wanneer er voor het laatst nieuwe regels geïntroduceerd werden voor zowel de motor als het chassis.” Het probleem zit volgens Newey vooral in de timing. Terwijl de motorregels al enige tijd vaststaan, is er nauwelijks aandacht besteed aan hoe die wijzigingen samenhangen met de aanpassingen voor het chassis. Hierdoor is er veel onduidelijkheid ontstaan bij de teams en bij de FIA.

Zorgen over batterijcapaciteit

Eén van de grootste problemen waar de sport tegenaan loopt, is de vraag hoe de auto’s zich zullen gedragen over de gehele lengte van de race. Simulaties laten zien dat de batterijen van de 2026-bolides op een bepaald punt tijdens de race uitgeput kunnen raken, wat leidt tot een aanzienlijk verlies van snelheid op de rechte stukken. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de regels, maar volgens Newey zijn de zorgen hiermee niet verdwenen. “De kans bestaat dat auto’s aan het einde van de race aanzienlijk trager zullen zijn dan aan het begin,” legt hij uit.

Beperkte vrijheid in ontwerp

Een ander punt van kritiek van Newey is dat de strengere chassis-regels een negatief effect kunnen hebben op de diversiteit van de bolides. Hij vreest dat de nieuwe aerodynamische beperkingen ervoor zorgen dat alle auto’s steeds meer op elkaar gaan lijken, waardoor de unieke identiteiten van de teams verloren gaan. “De kracht van de Formule 1 ligt in de variatie en innovatie. Maar als de regels te strak worden, krijgen we straks allemaal dezelfde auto’s op de grid.”

Focus op fabrikanten

Newey merkt ook op dat de nieuwe regels vooral lijken te zijn gemaakt om autofabrikanten zoals Audi en Honda aan te trekken. Hoewel hij de komst van nieuwe merken verwelkomt, plaatst hij daar wel een belangrijke kanttekening bij: “Fabrikanten komen en gaan, afhankelijk van hun interne strategieën. Teams daarentegen zijn het hart van de sport. Het gevaar is dat we te afhankelijk worden van merken die hun focus net zo snel weer kunnen verleggen,” aldus Newey.

