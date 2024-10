Met het seizoen dat een recordaantal van 24 Grand Prix-weekenden bevat, heeft de Formule 1-kalender z’n limiet bereikt. Dit heeft FIA-president Mohammed Ben Sulayem bevestigd in een interview met Motorsport.com. Volgens hem zou de internationale autosportbond niet in staat zijn om een kalender met meer dan 24 races to ondersteunen zonder grote aanpassingen.

Logistieke uitdaging

Ben Sulayem benadrukt dat de FIA organisatorisch niet klaar is voor een uitbreiding. “Wat betreft logistiek is het niet mogelijk om het aantal races te verhogen. Als er extra races komen, moeten we met twee teams werken.” Hiermee verwijst hij naar de intensiteit en complexiteit van het organiseren van elke Grand Prix, waarbij de limiet van wat praktisch haalbaar is, nu bereikt lijkt.

Mentale en fysieke uitdaging

Naast de logistieke uitdaging betwijfelt Ben Sulayem of de teams en coureurs een langere kalender aankunnen. “Zouden coureurs fysiek en mentaal in staat zijn om meer races te rijden? Dit is een vraag die we serieus moeten stellen,” stelt hij. “Ook voor de teams zou het een enorme belasting zijn. Als er meer races bijkomen, moeten we onszelf afvragen of het verantwoord is.”

FOM kiest voor kwaliteit

Hoewel het Concorde Verdrag ruimte biedt voor 25 races, lijkt dat voorlopig niet aan de orde. Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, heeft eerder aangegeven dat 24 races momenteel de ideale balans vormt. Kwaliteit boven kwantiteit, lijkt het motto te zijn. “FOM heeft nooit aangegeven dat ze meer races willen toevoegen,” vervolgt Ben Sulayem. “Ze zijn zich bewust van de grenzen en hechten veel waarde aan de kwaliteit van de sport.”

Toch sluit Ben Sulayem toekomstige veranderingen niet uit. Mocht de vraag naar extra races ooit toenemen, dan zullen er grote aanpassingen nodig zijn binnen de FIA. “Ik zal FOM niet tegenhouden als ze naar 25 races willen gaan, maar we zouden dan wel met meer teams moeten werken,” aldus Ben Sulayem.

