Williams-coureur Alexander Albon had er geen goed woord voor over: Fernando Alonso reed volgens Albon aan het eind van Q1 bewust tergend langzaam rond én schoot in zijn ogen expres rechtdoor in bocht vijftien om voor een gele vlag te zorgen. En dat terwijl Alonso zelf al op een plek stond die recht gaf op Q2… De Spanjaard zelf is zich echter van geen kwaad bewust.

Zien we daar een heel klein lachje, als de verslaggever van F1TV het voorval ter sprake brengt? Alonso heeft in elk geval zijn antwoord paraat. “Het was een rommeltje aan het eind van Q1”, verwijst hij naar de file in de pits en drukte op de baan bij de hervatting na de rode vlag, veroorzaakt door een crash van Lance Stroll.

“We stonden eerst allemaal aan het eind van de pitstraat stil. Ik had oude banden, en mijn achterremmen raakten ook oververhit”, voort Alonso aan. Bocht vijftien, vervolgt hij, is bovendien één van Bakoe’s vele tricky punten: “Daar schoot ook een McLaren er af in Q2, en Sebastian Vettel zette zijn auto er ook in de muur.” Kan gebeuren, hoort erbij, vat Alonso het dus samen: “Dit is Bakoe.”

Wat de rest van zijn kwalificatie betreft – want Alonso wist wel door Q1 te komen en uiteindelijk zelfs Q3 te halen – erkent de Alpine-coureur dat hij er ‘iets meer van had verwacht’, gezien het team er in de vrije trainingen beter bij leek te zitten. “We hebben echter wel eerder gezien dat wij van vrijdag op zaterdag niet zo’n stap weten te zetten als andere teams.” Alonso moet zodoende genoegen nemen met P10.