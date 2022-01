Fernando Alonso geeft toe dat hij het jammer vindt dat Honda uit de Formule 1 is vertrokken. Na een moeizame samenwerking bij McLaren zag Alonso hoe de Japanse motorleverancier ‘de juiste mensen’ aanstelde en een ‘nieuwe filosofie’ introduceerde.

Alonso reed drie jaar lang met de Honda-motor bij McLaren. De Spanjaard was niet bang om zijn mening te delen over de prestaties en betrouwbaarheid van de krachtbron, en die mening was vaker negatief dan positief. Zo noemde hij de Honda-motor, nota bene op het thuiscircuit van Honda, Suzuka, een ‘GP2-motor’ omdat hij te makkelijk werd ingehaald en lachte hij regelmatig sarcastisch over de prestaties van de motor.

Aan die zware samenwerking kwam een einde. Honda stapte over naar Toro Rosso, nu AlphaTauri, waarna het ook Red Bull ging voorzien van motoren. De twee pakten al wat zeges, maar in de buurt van de titel kwamen ze nog niet. Tot 2021, toen Max Verstappen in de allerlaatste ronde van het seizoen de titel veroverde. Dat Honda nu wel succesvol was, heeft volgens Alonso verschillende redenen.

“Toen ze McLaren verlieten waren ze nog niet op het punt dat ze konden dromen van het Formule 1-kampioenschap, maar ze hebben het goed gedaan”, zegt Alonso. “Ze hebben de juiste mensen aangesteld, hebben het management aangepast en introduceerden een nieuwe filosofie. Ze hebben het geflikt en ik ben erg blij voor ze.”

“Ik heb de laatste drie of vier races met Yamamoto (topman van Honda, red.) gesproken omdat ik een erg goede band met hem heb”, voegt Alonso toe. “Hij zorgde ervoor dat ik een test kon doen met een MotoGP-motor. We hebben nog steeds een goede band. Toen Max won, heb ik hem als eerste gefeliciteerd. Ik ben blij voor ze. Het is jammer dat ze nu vertrekken, maar hopelijk komen ze weer terug”, besluit Alonso.

