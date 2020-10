Alonso komt volgende week met een Renault in actie

Fernando Alonso maakt volgende week zijn eerste meters in een Renault-auto sinds de bekendmaking dat hij terugkeert naar het team uit Enstone. Hij komt op 13 oktober in actie op het circuit in Barcelona.

Fernando Alonso keert na een afwezigheid van twee jaar terug in de Formule 1 bij het team waar hij grootse successen kende tussen 2003 en 2006. Hij werd twee keer kampioen in zijn eerste periode bij Renault. Zijn tweede periode was minder succesvol met ‘slechts’ twee overwinningen en volgend jaar begint hij aan zijn derde termijn bij het Franse team.

Renault wil Alonso optimaal voorbereiden en wilde zelfs dat hij deel zou nemen aan de young driver test in Abu Dhabi in december. Maar nu heeft Renault een alternatief gevonden: elk team mag tijdens een filmdag 100 kilometer afleggen. Officieel zijn deze filmdagen voor marketingdoeleindes bedoeld, maar Renault wil haar filmdag gebruiken om Alonso weer te laten wennen aan een Formule 1-auto.

Fernando Alonso kruipt volgens het Spaanse Movistar op dinsdag 13 oktober achter het stuur van de RS20 op het circuit in Barcelona.

