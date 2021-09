Fernando Alonso zegt dat hij ‘geluk heeft gehad’ in de Grand Prix van Nederland, waar hij in de openingsronde al drie benauwde momenten meemaakte en ook in de slotfase zijn race bijna vroegtijdig zag eindigen: “Het was gewoon puur geluk omdat ik de auto niet onder controle had.”

Alonso begon als negende aan de race in Zandvoort, maar na gewaagde acties wist hij in de hectische openingsfase al twee posities te winnen en reed zo een lange tijd rond op de zevende plaats.

“We namen in de eerste ronde veel risico omdat we voelden dat het nodig was,” legt Alonso uit, “want we wisten dat het heel belangrijk was om de posities te stabiliseren. Het plan was om naar de buitenkant te gaan, want ik startte aan de schone kant van de grid en ik wilde een rechte start hebben zonder al te veel bewegingen en zo aan de buitenzijde te zitten in bocht 1, maar Giovinazzi had hetzelfde plan en dus zat hij al aan de buitenkant en blokkeerde zo een beetje mijn idee.”

Lees ook: Rondje buitenlandse media GP Nederland: ‘Verstappen koning van Nederland’

“Daarna moest ik dus een beetje improviseren in bocht 2 en 3”, vervolgt Alonso zijn terugblik op de race. “Er waren veel auto’s en ik zat op een gegeven moment heel even in het gras. In bocht 3 koos ik ervoor om helemaal aan de buitenkant te zitten. Ik hield het goede momentum vast op de exit maar Carlos (Sainz, red.) zat in het midden dus ik moest bij die exit remmen, wat niet echt hielp. Maar toen waren Giovinazzi en Carlos aan het vechten tot aan bocht 7 en kon ik zo een positie winnen.”

Bijna vroegtijdig einde race voor Alonso

Het was dus een hectische openingsfase voor Alonso, die ook nog maar eens opsomt hoeveel incidenten hij meemaakte in het gedrang. “Volgens mij werd ik in bocht 1 door Esteban (Ocon, red.) geraakt, in bocht 2 door Russell en in bocht 6 door Giovinazzi. Ik had dus zeer robuuste banden vandaag, want ik had geen lekke banden. Dat was dus wel goed”, aldus de Spanjaard.

Lees ook: Aston Martin ontkent geruchten over aanbod voor Alonso

Een lange tijd reed Alonso op de zevende plaats, maar buiten beeld haalde hij in de laatste ronde van de race nog landgenoot Sainz in voor de zesde plaats. Ook dat was nog een spannend moment, legt Alonso uit. “Ik probeerde het bij Carlos zes ronden voor het einde in bocht 1 aan de binnenkant. Ik dacht dat ik ervoor ging, maar op het laatste moment liet hij de remmen los en remde hij nog een tikkeltje later, dus we kwamen bijna in contact in bocht 1. In bocht 3 zat ik er te dicht op dus verremde ik me een beetje en ging ik iets wijder dan normaal. Ik zat aan de buitenkant van de baan maar er was natuurlijk nog iets van twee meter van de banking naar de muur en ik zat ongeveer 10 centimeter van de muur vandaan toen ik me verremde. Ik deed dus niet iets magisch, het was gewoon puur geluk omdat ik de auto niet onder controle had. Ik heb daar geluk gehad”, besluit Alonso.

Foto: BSR Agency