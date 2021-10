Fernando Alonso baalt ervan dat het geluk hem dit jaar ‘lijkt te vermijden’. De Spanjaard kende een dramatische Turkse Grand Prix, waarin hij na twee incidenten als zestiende over de streep kwam.

Alonso had een uitstekende kwalificatie op de zaterdag waar hij de zesde tijd noteerde. Hij begon zo aan de race als vijfde vanwege de gridstraf voor Lewis Hamilton, maar dat goede resultaat verdween direct toen hij in de eerste bocht een tik kreeg van Pierre Gasly. De Alpine-coureur spinde en moest zo weer meer richting de achterhoede aansluiten. Op zijn weg naar voren tikte hij vervolgens Mick Schumacher aan. De tweevoudig wereldkampioen verontschuldigde zich na de race bij de Haas-coureur, maar baalt zelf ook van het verloop van de race.

Lees ook: Alonso kritisch op stewards: ‘Gelden andere regels voor sommige coureurs’

Foto: BSR Agency

“We hadden contact en jammer genoeg spinde hij en kreeg ik een straf”, blikt Alonso terug op het incident met Schumacher. “Die accepteerde ik omdat het me spijt dat ik tegen hem crashte. Dat gebeurde alleen maar omdat ik op de veertiende plaats lag, waar ik niet hoorde te liggen. Het geluk lijkt ons dit jaar enorm te vermijden, dus ik denk dat we veel tegemoet komen voor volgend jaar.”

“Het is frustrerend als we niet competitief zijn en een erg saaie race hebben”, vervolgt de Spanjaard. “En als we dan competitief zijn, dan is dat met gekke weersomstandigheden en dan gebeuren er gekke dingen. We zijn dit jaar wat minder competitief geweest op de intermediates en de hele race reden we op die band. We moeten ons prestatieniveau op die compound dus verbeteren. Maar het is frustrerend en teleurstellend”, aldus Alonso.

Lees ook: Alonso onder de indruk van Verstappen: ‘Lijkt beter met druk om te gaan dan anderen’

Hoewel hij dus baalde van het incident met Gasly bij de start, nam hij het de Fransman niet al te kwalijk. “De eerste bocht is altijd lastig onder dit soort omstandigheden”, legt Alonso uit. “We reden zo goed als voor het eerst op deze regenbanden dit weekend, dus dit soort dingen kunnen dan gebeuren. Helaas gebeurde het wel toen we in de top vijf lagen, maar ik hoop dat er nog chaotische races komen waarin we niet achteraan maar vooraan liggen”, hoopt Alonso dus op wat meer geluk voor de komende zes races.