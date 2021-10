Fernando Alonso is onder de indruk van Max Verstappen, die vandaag zijn bewondering uitsprak voor de Spanjaard, en hoe hij de titelstrijd benadert. De tweevoudig wereldkampioen ziet bovendien gelijkenissen: “Destijds kleurden de tribunes in Barcelona blauw, nu oranje in Zandvoort.”

In Istanbul kreeg Max Verstappen bij de persconferentie een vraag van een jonge fan: voor wie zou hij juichen als hij zelf niet in de Formule 1 zat? “Ik zou waarschijnlijk voor Fernando Alonso zijn, ik houd van zijn stijl”, antwoordde de Nederlander, die al vaker zijn bewondering voor de Spanjaard uitte en vice versa.

Lees ook: Alonso kritisch op stewards: ‘Gelden andere regels voor sommige coureurs’

Foto: BSR Agency

Even later was het de beurt aan Alonso om aan te schuiven en zijn reactie te geven op die opmerking van Verstappen. “Ik ben blij om dat te horen”, zegt Alonso. “Ik zei aan het begin van het kampioenschap dat George (Russell, red.) en Max de meeste indruk achterlieten. Voor hen zette ik mijn tv aan”, aldus de Spanjaard over zijn F1-loze 2019 en 2020. Hij vervolgt: “Zij gaven iets extra’s, daarom zette ik de tv aan. Ik ben dus blij om dat van Max te horen”, aldus Alonso.

Verstappen is in een intense titelstrijd verwikkeld met Lewis Hamilton. Het verschil bedraagt slechts twee punten met nog zeven races te gaan, al lijkt Verstappen zich nog redelijk koel te houden. Hij zei dat het kampioenschap zijn leven niet zou veranderen: “Ik heb lol in wat ik doe en ik maak me er niet teveel zorgen over.” Ook Alonso merkt op dat de Nederlander erg ontspannen oogt. “Hij lijkt beter om te gaan met de druk dan anderen”, stelt hij. “Iedereen is anders, maar voor hem lijkt het geen probleem te zijn. Hij pakt het race voor race aan. Dat is de juiste benadering voor de volgende races.”

Lees ook: Verstappen wil van titelstress niets weten: ‘Mijn leven zal niet anders zijn zonder titel’

Alonso was 24 toen hij voor zijn eerste wereldtitel streed tegen niemand minder dan zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Dat zijn dus al twee gelijkenissen, aangezien Verstappen inmiddels 24 is en het opneemt tegen een zevenvoudig wereldkampioen, Lewis Hamilton. Alonso was toen een van de grootste Spaanse sporthelden en kon op veel steun rekenen vanaf de tribunes. Ook op dat vlak ziet Alonso wel gelijkenissen met Verstappen. “Destijds kleurden de volle tribunes in Barcelona blauw, nu oranje in Zandvoort. Er zijn dus veel gelijkenissen dit jaar. We zullen wel zien waar hij eindigt”, besluit Alonso.