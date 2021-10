Twee punten is het verschil, nog zeven races op de kalender. Twee feiten die voor een snelkookpan van stress en druk zouden kunnen zorgen maar dat geldt niet voor Max Verstappen. “Je kan niets forceren, je kan alleen maar je best doen en dan zien we waar we staan aan het eind van het jaar.”

De Nederlander schoof vanmiddag aan voor de internationale persconferentie, vooral het Britse journaille wil het over druk en titelstress hebben maar Verstappen wil er niets van weten. “Ik denk er niet teveel aan, ik zal er staan als ik moet racen”, zegt hij over het feit dat het seizoen al over 10 weken af is gelopen en de races elkaar straks snel zullen opvolgen. “Het is zoals altijd, we zijn relaxed maar ook geconcentreerd, we willen winnen. Maar dat is niet iets wat je kan forceren, we doen gewoon ons best.”

“Ik zal dat altijd doen, dat wordt ook van mij verwacht. En als we dan tweede worden, hebben we een geweldig seizoen gehad. Het zal mijn leven niet veranderen, ik heb lol in wat ik doe en ik maak me er niet teveel zorgen over. Nogmaals: we werken hard, forceren niet en dan zien we aan het eind van het jaar waar we staan”, sluit Verstappen het onderwerp stress af.

Foto: BSR Agency

Het grootste vraagteken dit weekend is de mate van grip op Istanbul Park waar het vorig jaar vooral aan een ijsbaan deed denken. “Het is natuurlijk hetzelfde voor iedereen, je moet ermee leren omgaan. Het zou mooi zijn als we meer grip hebben. Ik herinner me deze baan als één van mijn favorieten toen ik de F1-game speelde als kind. Ik was dan ook een beetje teleurgesteld vorig jaar. Ik hoop dat het dit jaar leuker wordt, de layout is cool en interessant.”

Weapon of choice dit weekend is een halfwitte RB16B, een eerbetoon aan de samenwerking met Honda. “Het ziet er cool uit, een speciale livery is altijd mooi”, aldus de Nederlander. “Hij is vaak hetzelfde geweest door de jaren heen en het is leuk dat we dit op deze manier kunnen vieren met Honda. Het had in Japan moeten gebeuren natuurlijk maar daar gaan we helaas niet heen dus dan doen we het wel hier in Turkije.”

