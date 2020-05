Alonso: ‘Ofwel terugkeer in de F1, ofwel een nieuwe ervaring in WEC of IndyCar’

Fernando Alonso heeft na heel wat speculaties nu ook zelf gereageerd op een mogelijke terugkeer in de Formule 1. Voorlopig omschrijft Alonso zijn toekomstplannen als “een uitdaging op het hoogste niveau”. In welke klasse dat zal zijn, is nog onbeslist. “Ik voel me er in ieder geval honderd procent klaar voor.”

Door het vrijkomen van een stoeltje bij zijn ex-team Renault klinken de geruchten over een terugkeer van Fernando Alonso luider dan ooit. De Spanjaard heeft in een video-gesprek met Spaanse studenten nu zelf gereageerd op die berichten. “Op dit moment kan ik alleen zeggen dat mijn volgende uitdaging weer op het hoogste niveau zal zijn”, vertelt Alonso.

Het hoogste niveau betekent daarom niet de Formule 1, al behoort die wel tot de mogelijkheden. “Dat betekent ofwel een terugkeer in de F1, ofwel een nieuwe ervaring in het WEC of in de IndyCar.” Ongeacht in welke klasse Alonso zal aantreden, de Asturiër zegt er er zo aan te kunnen beginnen. “Ik voel me er in ieder geval honderd procent klaar voor.”

Na zijn (tijdelijk) afscheid in de Formule 1 waagde Alonso zich begin dit jaar voor het eerst aan de iconische Dakar Rally. “Ik heb in de tussentijd veel nagedacht over de toekomst. De Dakar was een gok en een positieve ervaring die ik in de toekomst zeker nog eens zal herhalen. Maar dan zal pas over twee, drie of vier jaar gebeuren.”

Eerst wil Alonso opnieuw meedoen op het grote podium. “Ik zie dat mijn naam veelvuldig voorbijkomt in de pers, maar in werkelijkheid valt er nog niets te melden. Ik kan alleen maar zeggen: ik zit mentaal en fysiek weer op het allerhoogste niveau en heb daardoor zin om een hele belangrijke uitdaging aan te gaan.”

