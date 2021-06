Fernando Alonso is er geen fan van dat coureurs die in de kwalificatie door een crash een rode vlag veroorzaken hun startpositie gewoon mogen behouden. Volgens de Spanjaard is het oneerlijk dat coureurs die in de kwalificatie crashen onderdelen aan de auto mogen vervangen, terwijl de rest hun auto in parc fermé moet zetten. Over sommige collega’s is hij niet te spreken: “Ik denk dat sommige coureurs hun eigen capaciteiten en die van de auto overschatten.”

Het was op zijn zachtst gezegd een chaotische zaterdagmiddag op het stratencircuit van Bakoe. De kwalificatie zag maar liefst vier rode vlaggen. Lance Stroll veroorzaakte de eerste van de dag door zijn Aston Martin rechtsvoor te beschadigen na een verremming in bocht 15. Even later stond ook de Alfa Romeo van Antonio Giovinazzi op die plek. Aan het einde van Q2 verremde Daniel Ricciardo zich en kwam tegen de bandenstapels in bocht 3 tot stilstand. De vierde en laatste rode vlag kwam door een crash van Yuki Tsunoda, ook in bocht 3, waarna ook Carlos Sainz zijn Ferrari beschadigde door te hard op de rem te trappen.

Die laatste crash zorgde voor een vroegtijdig einde van de kwalificatie, terwijl de meeste coureurs aan hun laatste getimede ronde bezig waren. Het was de tweede keer op rij dat Q3 tot een vroegtijdig einde komt. Twee weken geleden gebeurde dat nog in de straten van Monaco, waar de voorlopige polesitter Charles Leclerc zijn Ferrari in Piscine in de kreukels reed. Daardoor kwam er een regel die in de IndyCar geldt ter sprake. Daar raken coureurs die een rode vlag veroorzaken hun twee snelste rondetijden kwijt. Als het aan Alonso ligt wordt er in ieder geval iets gedaan om een oneerlijk voordeel te voorkomen.

“Het was rommelig”, vertelt hij tegen Sky Sports. “Daardoor was het lastig om in het ritme te komen en snelheid op te bouwen, maar het was voor iedereen hetzelfde. Ik denk niet dat we het volledige potentieel van de auto hebben benuttigd. Elke keer dat we er nieuwe banden onder zetten, maakten we er geen gebruik van”, vat hij zijn kwalificatie samen.

Alonso heeft een tip voor collega’s

“Het is oneerlijk dat coureurs die crashen hun auto kunnen repareren en gewoon op dezelfde positie van start mogen gaan”, meent de tweevoudig wereldkampioen. “Alle andere auto’s staan tot de zondag in het parc fermé, wij mogen de auto niet eens aanraken. Waarom mogen zij dan allerlei onderdelen vervangen terwijl zij die rode vlag veroorzaakten?”, vraagt hij zich af.

Voor zijn collega’s heeft Alonso nog wel een tip. “Ze moeten gewoon wat kalmer rijden. Op 98% van hun kunnen op een stratencircuit. Als je weet dat je na een crash vanaf de laatste plaats zal starten, dan ga je niet over je eigen limiet heen. Ik denk dat sommige coureurs hun eigen capaciteiten en die van de auto overschatten”, zo windt Alonso er geen doekjes om.