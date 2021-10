Fernando Alonso reed vandaag op Istanbul Park een van zijn beste kwalificaties van het seizoen, maar moet toch vrezen voor zijn vijfde startplaats. De Spanjaard is namelijk op het matje geroepen door de stewards voor het negeren van een dubbele gele vlag in Q1.

De snelheid zat er goed in bij Alonso, die in ieder geval een stuk sneller was dan teamgenoot Esteban Ocon. Terwijl Ocon niet verder kwam dan de twaalfde tijd noteerde Alonso de zesde tijd. Omdat Lewis Hamilton een gridstraf van tien plaatsen moet nemen zou Alonso dus vanaf de vijfde plaats starten, wat zijn beste startpositie van het seizoen zou zijn.

Nu moet Alonso echter vrezen voor die vijfde startplaats. Hij is namelijk op het matje geroepen door de stewards. Zij merken op dat de Spanjaard om 15:03 uur lokale tijd, dus slechts drie minuten na de start van de kwalificatie, dubbele gele vlaggen had genegeerd. Hij zou niet genoeg afgeremd hebben in de zone waar die gele vlaggen gezwaaid werden en moet zich dan ook melden bij de stewards en uitleg geven. Op de onboards van Alonso is te zien dat het gaat om gele vlaggen in de eerste bocht, waar net Carlos Sainz gespind was. De Ferrari was al uit het zicht verdwenen, maar de gele vlaggen werden nog wel getoond op de lichtpanelen langs het circuit. Bovendien werd hij op de boordradio door zijn engineer gewaarschuwd voor die gele vlaggen.

Mochten de stewards na zijn uitleg vinden dat hij fout zat, dan zou het hem op een gridstraf kunnen komen te staan. Normaliter zou daar een gridstraf van vijf plaatsen op staan, waardoor de Spanjaard dan nog net voor Lewis Hamilton, op de tiende plaats dus, zou starten. Voor Alonso is de timing wel ietwat ongemakkelijk: hij liet zich donderdag nogal negatief uit over de besluiten van de stewards dit seizoen. Zo stelde hij dat er ‘andere regels gelden voor sommige coureurs’ en was hij niet alleen benieuwd naar de straf voor de volgende coureur die over de witte streep van de pit exit rijdt, maar ook diens nationaliteit.

Na de kwalificatie, voordat hij het nieuws kreeg dat hij zich bij de stewards moest melden, was Alonso nog blij met het resultaat. “De waarheid is dat ik erg blij ben”, zegt Alonso tegen DAZN F1. “Het was waarschijnlijk mijn beste zaterdag van het jaar. Met de straf voor Hamilton starten we als vijfde aan de schone zijde van de grid, op de mediumband. Het was een goede zaterdag. We zullen zien of we dit klusje zondag kunnen afmaken”, aldus de Spanjaard.

