Fernando Alonso werd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico in Q1 uitgeschakeld, maar denkt toch nog in de top tien te kunnen finishen op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Alonso kwalificeerde zich als zestiende, maar krijgt nog voor de start al flink wat plekken cadeau door gridstraffen van andere coureurs. Om 21:00 uur Nederlandse tijd mag hij maar liefst de twaalfde plek op de grid innemen. Zo is de top tien gelijk al een stuk dichterbij gekomen.

“Die twaalfde startplek is natuurlijk een stukje beter dan het resultaat aan het eind van Q1”, geeft Alonso toe. “Ik denk dat het een interessante race wordt”, zo verwacht hij. “We moeten zien wat we kunnen klaarspelen, maar ik denk dat er zeker nog punten in zitten.”

Wat zijn kwalificatie betreft, geeft Alonso toe dat het beter had gekund. “Voor de rode vlag werd uitgehangen, zag ik er vrij sterk uit. Daarom was die onderbreking ook zo jammer. Het lukte me daarna niet meer een vrij rondje te rijden, waardoor het na Q1 klaar was.”

In tegenstelling tot Alonso slaagde teamgenoot Esteban Ocon er wel in zich zaterdag aan Q1 te ontworstelen. Hij start de race echter achter Alonso en slechts als negentiende door een gridstraf. “Het wordt een lastige race vanuit het achterveld”, denkt hij. “We gaan er echter alles aan doen en moeten zien te profiteren van incidenten of safetycars.”