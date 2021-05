Fernando Alonso is tevreden na een zeer positieve vrijdag in Portugal voor Alpine, maar is ook op zijn hoede voor de kwalificatie. Het team heeft updates meegenomen en de effecten daarvan waren met name in de tweede vrije training te zien met de vijfde en zesde tijd voor Alonso en Esteban Ocon. Ondanks dat goede resultaat verwacht de tweevoudig wereldkampioen geen verrassingen in de kwalificatie: “Qua posities zal het niet veel verschillen met Bahrein of Imola.”

Alonso zal hebben gehoopt op een betere start met Alpine bij zijn comeback. Het Franse team staat na twee races op slechts drie punten en de eerste vrije training voor de Grand Prix van Portugal bieden weinig hoop, met de tiende en veertiende tijd ondanks nieuwe updates die het team heeft meegenomen. In de tweede vrije training verandert dat beeld en zien we Alonso en diens teamgenoot Esteban Ocon terug op de vijfde en zesde plaats.

Lees ook: VT2: Hamilton blijft Verstappen voor, longruns voorspellen weer spannende strijd

“Het was goed, we waren erg blij met de auto”, vertelt Alonso. “We voelden ons vanaf ronde één comfortabel en hebben de afstelling dan ook weinig aangeraakt, want het voelde allemaal wel prima. Ik hoop dat we deze pace kunnen vasthouden.”

Lees ook: Alonso: ‘Zal mijn best doen om niemand teleur te stellen’

Ondanks het veelbelovende resultaat in de tweede vrije training verwacht Alonso geen grote veranderingen in de kwalificatie. “Qua posities zal het niet veel verschillen met Bahrein of Imola”, voorspelt Alonso. “Ik verwacht geen grote veranderingen in de volgorde, het was gewoon een andere vrijdag en misschien hebben de andere teams het anders benaderd, maar dat zullen we wel zien. Maar over het algemeen een goede vrijdag, en er komt nog meer aan”, besluit de strijdlustige Spanjaard.