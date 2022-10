Fernando Alonso verwacht dat Max Verstappen de resterende vier races ‘beter’ zal presteren nu zijn tweede wereldtitel binnen is. De druk is er dan niet meer, weet Alonso uit ervaring, en dus zal Verstappen ‘nog meer de favoriet’ zijn.

Verstappen stelde zijn tweede wereldtitel in Japan veilig, waardoor de komende vier races voor Red Bull vooral draaien om de constructeurstitel en de tweede plek voor Sergio Pérez.

Alonso weet uit ervaring hoe het voelt om races te rijden nadat hij de titel voor de laatste race van het seizoen veiligstelde. Dat was voor hem bevrijdend. “Je voelt dan geen druk meer”, legt Alonso uit. “Je gaat wat meer ontspannen het weekend in en bent bereid wat meer risico te nemen”, aldus de Spanjaard, die verwacht dat Verstappen hierdoor ‘beter’ zal presteren in de resterende vier races. “Ik denk dat hij nu nog meer de favoriet is.”

Op de achtergrond speelt er wel genoeg bij Red Bull. Het team heeft in 2021 het budgetplafond overschreden bleek uit het rapport van de FIA, al stelt het team dat zij binnen de limiet zijn gebleven. Het kan leiden tot een lichte straf in de vorm van een reprimande of een boete, maar kan ook op sportief vlak gevolgen hebben.

Waar veel van de concurrenten een zware straf verwachten voor Red Bull, denkt Fernando Alonso juist dat het zal meevallen. “Ferrari heeft in 2019 races gewonnen”, haalt de Spanjaard aan, doelend op het feit dat Ferrari datzelfde jaar een geheime schikking met de FIA trof na een onderzoek naar de krachtbron. Het Italiaanse team had toen een grote stap vooruit gezet qua performance door een slimmigheidje in de brandstoftoevoer.

Dat gebeurde met een auto ‘waarvan we allemaal weten dat die niet legaal was’, zegt de altijd uitgesproken Alonso. “Er gebeurde niets, zij behielden hun zeges.” De FIA voerde toen een nieuwe technische richtlijn in en het jaar daarop presteerde Ferrari een stuk slechter.

Daarom verwacht Alonso ook weinig van deze zaak met Red Bull. Hij ziet het als een ‘grijs gebied’, wat nu dan niet op aerodynamisch maar op financieel vlak is. “Zo zit de Formule 1 in elkaar. Alle wereldkampioenen zoeken de randjes van de grijze gebieden.”