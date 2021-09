Verhitte gemoederen natuurlijk over het Hamilton/Verstappen-incident op Monza. De twee botsten in bocht 1, moesten de race staken en Verstappen kreeg de Zwarte Piet toegespeeld in de vorm van een gridstraf. Overtrokken, vindt Fernando Alonso: “Dit was een manoeuvre die vaak wordt gedaan in bocht 1.”

Een nieuw hoofdstuk dus in het boek Verstappen vs. Hamilton 2021, de twee botsten halverwege de Grand Prix van Italië. Hamilton probeerde zijn positie te verdedigen na zijn stop, Verstappen probeerde het buitenom in de eerste chicane. De Nederlander leek iets meer snelheid te hebben maar werd door de sausagekerb min of meer op de auto van Hamilton geduwd en uiteindelijk klom de Red Bull er als het ware bovenop.

“Verstappen zat in een ongelukkige positie, met de bocht en de kerb die zijn auto deed springen. Daardoor raakten ze elkaar. Wiel tegen wiel en dan gaat een auto vliegen”, aldus de tweevoudig wereldkampioen tegen Motorsport.com. “Het zijn lage snelheden, ze gaan daar 40-50 kilometer per uur. Er is geen gevaar daar. Ik vond het dus niet erg allemaal.”

“Op Silverstone was het wel gevaarlijk maar dit was gewoon raceincident. Ik denk dat Lewis het stuur opende om Max te dwingen de bocht af te snijden. Dat deed hij niet, hij bleef aan de buitenkant zitten maar het was niet mogelijk om zo bocht 2 aan de binnenkant te nemen.” Het komt er in ieder geval op neer dat Alonso hetzelfde zou hebben gedaan als Verstappen en Hamilton.

“Ze hebben het beiden aangepakt zoals ze het moesten doen. En dan raken ze elkaar en dat is ongelukkig. Maar bij de start zag je hetzelfde gebeuren, Giovinazzi en Leclerc raakten elkaar op dezelfde manier. Stroll en Perez toucheerden elkaar ook in bocht 1. Maar daar gebeurde niet hetzelfde als bij Verstappen en Hamilton. Maar het is een actie die je vaak ziet in bocht 1, ze waren ongelukkig dat dit gebeurde.”

