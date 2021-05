Fernando Alonso is heel blij met de vooruitgang die Alpine in zeer korte tijd heeft geboekt, maar blijft op zijn hoede voor te veel tevredenheid. De Spanjaard merkt op dat het team grote stappen heeft gezet in Portugal en Spanje ten opzichte van de eerste twee races in Bahrein en Imola: “Dat is bijna te mooi om waar te zijn.”

Alonso kondigde vorig jaar zijn comeback in de Formule 1 aan, maar zijn eerste twee races waren nog niet wat hij en zijn fans hadden gehoopt. Het leek een anticlimax te worden voor de Spanjaard, die zijn Formule 1-carrière ook al op een dieptepunt verliet, maar in Portugal en nu ook in Spanje staat het Franse team er al stukken beter voor. Alpine heeft hard gewerkt aan updates voor de auto en die lijken zich nu uit te betalen. Dat maakt Alonso blij, al blijft hij op zijn hoede voor te veel tevredenheid.

“Ik heb de neiging te geloven dat McLaren en Ferrari beter zijn”, vertelt Alonso. “Ten minste, zij konden in drie races wat constanter zijn. Maar het is zeker waar dat we in Portugal een grote stap hebben gezet. We wisten niet of het aan dat circuit lag of dat het echt was. Het is dus erg mooi om hier in Barcelona te kunnen bevestigen dat het echt was, en dus niet alleen in Portimão.”

“Ik denk dat Alpine nu in de mix zit met Ferrari en McLaren”, vervolgt Alonso. “Dat is dus een zeer positieve trend om te zien. We zijn heel erg opgewonden voor de komende races. Maar we moeten voorzichtig blijven en bevestigen dat het echt is. Want als je Bahrein en Imola vergelijkt met Portugal en Barcelona, dan is dat bijna te mooi om waar te zijn. Maar het is uiteraard echt, want we stonden met beide auto’s in Q3. Esteban was zesde in Portugal en hier vijfde, dat is dus goed nieuws”, besluit Alonso.