Het is traditie, al sinds 2013 staat er een Mercedes op pole bij de Grand Prix van Spanje. Al was dat dit weekend met een gat van 36 duizendsten tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen minder vanzelfsprekend. En zoals Christian Horner van Red Bull al opmerkte: “Voor het eerst in 10 jaar op de eerste rij, bovendien was het gat vorig jaar nog 7 tienden dus dat is vooruitgang.” Dat was gisteren, wat speelt er vandaag?

Veel valt of staat met de run naar bocht 1. De eerste 600 meter van de race zal bepalend zijn voor het verloop van de race, het motorcircuit staat immers niet bekend om zijn inhaalmogelijkheden. Hamilton mag dan wel vanaf pole starten maar weet dus dat hij tijdens die lange sprint, behalve de blik op de eerste bocht, ook veelal in zijn spiegels zal moeten kijken. Max Verstappen start rechts op de baan en zou met wat vuil te maken kunnen krijgen, recht achter Hamilton staat Valtteri Bottas klaar om zijn plekje in de tow van de Brit veilig te stellen.

Het is dan ook niet voor niets dat iedereen dat op softs start en net als vorig jaar de mediums in Q2 links liet liggen, legde Hamilton nog uit: “Er is geen voordeel uit te halen, de run na de start is ook te lang. En als iemand achter je op softs rijdt en ze pitten eerder, pakken ze je vervolgens als jij stopt.” Pirelli rekent overigens voor dat een tweestopper het ideale recept is: “De slijtage is door het ruwe asfalt en hoge snelheidsbochten hoog. Bovendien verliest men niet zo heel veel tijd in de pits wat twee keer stoppen mogelijk maakt.”

Pirelli F1-baas Mario Isola denkt dat er in ieder geval twee stints op softs gereden zullen worden: “Er zijn maar een paar coureurs die twee nieuwe sets mediums hebben. Ik denk dat er een soort sprintstints gereden zullen worden op softs plus een stint op medium. Een éénstopper met gebruik van de harde band is niet uitgesloten mits met het juiste management.”

Op vrijdag is er overigens niet eens op de harde band gesimuleerd. Op softs ontliepen Mercedes en Red bull elkaar nauwelijks, Red Bull reed niet eens een longrun op medium dus daar vergelijken is niet mogelijk. Verstappen zal in ieder geval zijn eigen boontjes moeten doppen, Sergio Pérez lijkt kansloos vanaf een achtste startplek. Laatste opvallend bandendetail: Hamiltons startbanden zijn een ronde langer gebruikt dan die van de rest. Hij reed er een outlap op in Q1 maar ging naar binnen, in Q2 scherpte hij zijn tijd ermee aan. “Daar zit geen logisch idee achter maar ze zijn in wezen dus een ronde ouder dan de rest.”

Kwalificatie Pérez dubbel pijnlijk

De Mexicaan kampte met een schouderblessure tijdens de kwalificatie en eindigde deze dus als achtste op bijna een seconde van zijn teamgenoot. “Ik was niet 100 procent, we hebben een sterke raceauto dus is het jammer dat we zover van achteren starten. Ik zal agressief moeten zijn om me naar voren te knokken en de leiders bij te halen.” Dan zal hij moeten afrekenen met het sterke middenkader van de grid, Pérez staat achter Charles Leclerc (P4), Esteban Ocon, Carlos Sainz en Daniel Ricciardo.

Bovendien liggen Lando Norris en Fernando Alonso achter hem uiteraard ook op de loer. Vorige week had Pérez te lang in de openingsfase nodig om Norris te verschalken, het gat naar de kop was toen al te groot om een rol te spelen. Met de schaarse inhaalmogelijkheden op Circuit de Catalunya is de opdracht vandaag er niet makkelijker op.

Tsunoda: rookie of fluke

Het getier op de boordradio, platte Engelse scheldwoorden met een Japanse tongval, het leverde Yuki Tsunoda veel sympathie op. En met zijn inhaalshow tijdens de openingsrace in Bahrein was het helemaal raak, iedereen omarmde Tsunoda. Zijn tirade na de kwalificatie gisteren, waar hij nog zijn excuses voor heet aangeboden, werd ontvangen met scepsis.

Er is geen sprake van Tsunoda-moeheid maar het gefoeter en de klacht over mogelijk ongelijk materiaal helpt de Japanner niet. De AlphaTauri kan veel beter, zo erkende hij zelf beter. Klein gelukje is dat Pierre Gasly slechts twaalfde werd, tot frustratie van de Fransman: “Eerste keer dit jaar dat we Q3 niet halen, op een paar honderdsten ook nog. Maar de punten worden op zondag verdeeld, we hebben vrije bandenkeuze dus misschien kan dat helpen.”

Aston Martin kende in de woorden van Sebastian Vettel de beste vrijdag van het jaar. Gisteren waren Lance Stroll en Sebastian Vettel samen met Gasly echter op respectievelijk 8 duizendsten en een tiende de eerste verliezers van Q2. De vrije bandenkeuze en twee plekken aan de schone kant van de baan zou een voordeeltje kunnen vormen. Vettel: ”We zaten nu gewoon aan de verkeerde kant van het middenveld, als iedereen zo gelijk is qua snelheid wordt het nog een moeilijke race.” Toch werd pijnlijk duidelijk dat Aston Martin de verliezer is van de nieuwe regels: vorig jaar stond het nog als Racing Point op P4 en P5 op de grid.

Quick Mick in wording?

Mick Schumacher is een diesel, hij heeft echt even tijd nodig om op gang te komen maar doet dat wel steady. Alles beter dan P19 in de kwalificatie is winst en wat dat betreft kende Schumacher een prima dag gisteren. “We hadden voorspeld dat we achter Williams zouden staan maar we hebben er één achter ons.” Maar goed, ook voor Schumacher is Parijs nog ver.

En verder:

Nikita Mazepin ontving een grid penaly van drie plekken omdat hij Lando Norris nogal ongelukkig in de weg reed. Het komt de Rus ook op een strafpunt op zijn licentie te staan.

Max Verstappen start morgen alweer zijn 100 e GP voor Red Bull, zijn eerste in 2016 in Barcelona was uiteraard zijn legendarische eerste GP-winst.

GP voor Red Bull, zijn eerste in 2016 in Barcelona was uiteraard zijn legendarische eerste GP-winst. Lewis Hamilton haalde zaterdag zijn 100 e pole position. Er zijn in de geschiedenis van de F1 1039 GP-weekend gehouden, daarvan stond Hamilton dus bijna 10 procent van op de eerste startplaats.

pole position. Er zijn in de geschiedenis van de F1 1039 GP-weekend gehouden, daarvan stond Hamilton dus bijna 10 procent van op de eerste startplaats. Er werd weinig van verwacht, de nieuwe bocht 10. Hij is nu wijder en minder scherp, dus sneller. De diepe grindbak is al een aantal maal bezocht, wellicht vormt de nieuwe bocht toch nog een scherprechter voor degene die niet zuinig is geweest op de achterbanden.

Geen verrassingen qua weer: zonnig, een graad of 23 en misschien, heel misschien, een spatje regen op enig moment op zondag.

De race begint om 15.00 uur en is te zien op Ziggo Sport en bij de buren van RTL Duitsland