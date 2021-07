Fernando Alonso beleefde een uitstekende sprintkwalificatie op Silverstone, waar hij mede door een agressieve start maar liefst zes plaatsen won. Uiteindelijk kwam hij als zevende over de streep, maar die ‘duistere kant’ is er een waar Alonso zal blijven.

Alonso begon de sprintkwalificatie als elfde, maar lag aan het einde van de eerste ronde al op de vijfde plaats. Het leverde de Spanjaard het moment van de sprintkwalificatie op. Hij werd uiteraard geholpen door de zachte band, waar de meeste coureurs voor hem op de mediums begonnen, maar dat maakte zijn inhaalslag van zes posities in één ronde er niet minder om. Hij zegt er zelf ook wel trots op te zijn.

“Die eerste ronde was een van mijn beste ooit”, vertelt Alonso. “Er zijn wel meerdere goede prestaties geweest in de eerste ronde, zeker in mijn Renault-tijd had ik wel goede starts. Maar dit was niet alleen in bocht 1, maar ook in bocht 3, 4, 6 en 9. Het was dus meer een complete ronde”, blikt de Alpine-coureur terug op zijn eerste sprintkwalificatie.

Alonso verbaasd over waarschuwing

Nadat hij optimaal gebruik had gemaakt van de zachte band, moest hij dan toch tijd inleveren. Meerdere coureurs op de mediums hadden het al zwaar in de sprintrace over 17 ronden, laat staan de coureurs op de zachte band. Toch wilde Alonso zich niet zomaar gewonnen geven. Dat was te zien aan het slingeren op de rechte stukken om de slipstream te breken. Dat kwam hem wel op een waarschuwing te staan.

Alonso zegt verrast te zijn dat hij een waarschuwing kreeg voor het bewegen tijdens het remmen. “Ik bewoog nooit tijdens het remmen, ik bewoog alleen aan het begin van de rechte stukken”, zegt Alonso. “Maar het kan me eerlijk gezegd niets schelen. Ik sta nu al negen jaar aan de andere kant. Het zal hetzelfde blijven voor de rest van het jaar. Ik blijf aan de duistere kant zitten”, aldus de Spanjaard.

Agressieve modus

Alonso liet een enorme indruk achter met zijn goede start en zal die agressieve lijn ook doortrekken tot de Grand Prix van vandaag. “Dat ga ik wel proberen, ja. De jongens voor ons vechten voor nog meer dan waar wij voor vechten. We zullen dus agressief zijn. We zijn de afgelopen drie of vier races al agressief geweest. In Bakoe hadden we een sprint van twee rondes, daar maakten we best wat plaatsen goed.”

“Op Paul Ricard en in Oostenrijk herstelden we een aantal plaatsen, maar zij haalden ons naast de baan in, wat onbestraft bleef. Hier zal dat wat lastiger worden. We zullen dus zien of we wat plaatsen kunnen winnen en dat iedereen op de baan blijft”, maakt hij nog maar even duidelijk wat hij van de acties van zijn collega’s op de Red Bull Ring vond.