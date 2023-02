Fernando Alonso is van mening dat Lance Stroll, zijn nieuwe teamgenoot, onderschat wordt. Hij noemt de Canadees ‘super getalenteerd’ en ziet in hem een ‘mogelijke wereldkampioen’.

Alonso keerde terug in de Formule 1 bij Alpine, maar begint dit jaar aan een nieuw avontuur bij Aston Martin. Dat betekent ook dat hij een nieuwe teamgenoot krijgt: Lance Stroll. De zoon van teameigenaar Lawrence Stroll kijkt uit naar de samenwerking met de tweevoudig wereldkampioen, en dat gevoel is voor Alonso wederzijds.

“Ik ken Lance al 11 jaar”, zegt Alonso in een interview van Aston Martin. “We ontmoetten elkaar in 2012 toen ik bij Ferrari werkte, hij zat bij de Ferrari Academy. En ik ken zijn vader, Lawrence, al vele jaren. Hij is een grote vriend van mij. Ik ben een paar keer bij hem thuis in Canada geweest, om verschillende sporten te beoefenen en samen te genieten.”

Alonso vindt bovendien dat Stroll, vaak bekritiseerd omdat hij alleen vanwege zijn vader in de Formule 1 zou zitten, onderschat wordt. “Hij heeft de snelheid en hij heeft het talent”, stelt Alonso. “Hij heeft het vaak laten zien, vooral in natte omstandigheden. Ik herinner me Lance’s pole position in Turkije en enkele van zijn andere uitstekende prestaties op een natte baan. Om op dat niveau te presteren in moeilijke omstandigheden moet je een speciaal gevoel hebben met de auto.”

Alonso heeft al aangegeven dat hij lang door wil gaan bij Aston Martin, of dat nou in de auto is of in een andere rol binnen het team. Als het team dan successen boekt terwijl hij niet meer rijdt, zal de Spanjaard nog steeds trots zijn. En, geeft hij aan, in Stroll heeft Aston Martin een sterke coureur voor de toekomst.

“In Lance heeft het team een coureur die super jong en super getalenteerd is en de mogelijkheid heeft om wereldkampioen te worden. Om hem dat te zien bereiken en daar een rol in te hebben gespeeld, of dat nu achter het stuur is of niet, zal voor mij speciaal zijn”, besluit Alonso.

