Alpha Tauri gebruikt voortaan Red Bull-windtunnel: ‘Hopelijk meer correcte gegevens’

Alpha Tauri gebruikt vanaf dit jaar Red Bulls windtunnel in het Britse Bedford. Op die manier kan het Italiaanse team werken met grotere schaalmodellen en dus nauwkeurigere gegevens verzamelen. “Het is een groot voordeel om naar een windtunnel van 60 procent te stappen.”

Sinds de rebranding van Toro Rosso naar Alpha Tauri is het team uit Faenza meer een zusterteam dan een dochterteam voor Red Bull, maar de samenwerking tussen de twee blijft nauw. Zo zal Alpha Tauri vanaf die jaar de windtunnel van Red Bull gaan gebruiken. Een stap vooruit voor de Italiaanse renstal, want voordien gebruikten ze als laatste team een tunnel met een schaal van 50 procent, de windtunnel van Red Bull in Bedford is er eentje van 60 procent.

“Het is een groot voordeel om naar een windtunnel van 60 procent te gaan”, vertelt Tost in gesprek met Autosport. “Voorheen moesten we steeds met 50 procent werken. Een tunnel van 60 procent is nauwkeuriger en voorziet ons hopelijk van meer correcte gegevens. Daarna komt het tweede jaar van het budgetplafond. Dat betekent dat de topteams niet in de positie zouden moeten zijn om zoveel meer geld te investeren dan wij.”

De ‘nieuwe’ windtunnel moet ervoor zorgen dat Alpha Tauri zich beter kan voorbereiden op de regelrevolutie in 2022. “Ik kijk uit naar die nieuwe reglementen en de wagens voor 2022. Waar we dan staan qua prestaties, dat weten we nog niet omdat er heel erg veel nieuwe onderdelen zijn die op de beste mogelijke manier samen moeten worden gebracht. Ik hoop dat ons team van engineers in staat is om dat te doen en dan zullen met in 2022 met succes deel kunnen nemen”, aldus de Alpha Tauri-teambaas.

