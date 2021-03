Alpha Tauri moest zitje Tsunoda flink aanpassen: ‘Pedalen moesten versteld worden’

Yuki Tsunoda maakt dit weekend zijn Formule 1-debuut in Bahrein. De jonge Japanner zal achter het stuur kruipen van de Alpha Tauri, al moest er nog wel het nodige werk verricht worden om ervoor te zorgen dat hij comfortabel in de auto kon zitten: “Ze moesten mijn stoeltje verstellen om ervoor te zorgen dat ik wel genoeg zicht had.”

Met zijn 1,59 meter is Tsunoda een stuk kleiner dan zijn collega’s. Hoewel er voordelen zijn aan kleiner zijn in een racewagen, valt dat voordeel volgens de 20-jarige Japanner wel mee. “Er is wel een klein voordeel, maar ik zie niet echt grote voordelen”, vertelt de Alpha Tauri-coureur tijdens de persconferentie in Bahrein.

“Op het gebied van gewichtsverdeling is er wel een voordeel, maar ze moesten wel mijn stoeltje verstellen om ervoor te zorgen dat ik wel genoeg zicht had en ze hebben ook mijn pedalen moeten verstellen zodat ik erbij kan”, legt Tsunoda uit. “Er is heel wat werk gestoken in het aanpassen van de bolide zodat alles goed past en werkt, maar de voordelen zijn dus niet zo heel groot.”

Vorig jaar kreeg Tsunoda al de kans om in de Alpha Tauri te testen op Imola. Na afloop van die testsessie gaf hij aan dat het hem zwaarder viel dan verwacht. “Ik heb vooral aan mijn nek moeten werken”, vertelt hij. “Toen ik voor het eerst op Imola reed voelde ik pijn in mijn nek, met name door de G-krachten bij het remmen. Mijn nek ging de hele tijd naar voren, al bereidde ik me steeds voor op die krachten. Ik heb daar dus hard aan gewerkt, maar ook aan mij core. Je moet stabiel blijven in de auto”, aldus de Japanner.