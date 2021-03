Tsunoda eerlijk over vroege DRS: ‘Ik had geen slechte bedoelingen’

Yuki Tsunoda bekroonde een goede wintertest van AlphaTauri met een scherpe tijd op de laatste dag. Maar helemaal eerlijk was het niet.

Slechts 0,093 seconden was Yuki Tsunode verwijderd van de snelste tijd van Max Verstappen op de laatste dag van testen in Bahrein. Kijkers met een scherp oog zagen echter iets opvallends aan de snelle ronde van de japanner. Zijn Drag Reductive System was vóór het ingaan van de DRS-zone al geactiveerd.

“Normaal gesproken zou je zelfs tijdens het testen, net als in de race, DRS niet moeten kunnen gebruiken zonder de activeringslijn te passeren. Maar in mijn geval kon ik het gebruiken”, zei Tsunoda over het incident. Het schijnt dat er op de laatste dag iets was veranderd aan het DRS-systeem. “Ik dacht dat de sessie misschien zo was opgezet”, aldus de rookie.

De DRS-zone in Bahrein begint 170 meter na de laatste bocht. De achtervleugel van Tsunoda stond echter duidelijk 50 meter eerder al open. “Ik heb hem pas 50 meter te vroeg gebruikt en qua rondetijd denk ik dat hij maar twee of drie tienden waard was. Het was geen groot verschil zoals zes of zeven tienden van een seconde. Het verandert echter niet dat ik het vroeg heb gebruikt”, geeft hij toe.

Tsunoda gaf aan geen kwade intenties te hebben gehad: “Ik heb het niet vroeg geopend om een ​​tijd te krijgen, ik had geen slechte bedoelingen. Maar als het kan, kun je het net zo goed gebruiken, toch? Ik nam ook aan dat ik niet de enige was en dat andere coureurs hetzelfde deden.”

Desondanks kwam AlphaTauri goed voor de dag tijdens de drie testdagen in Bahrein. De auto leek goed gebalanceerd en Pierre Gasly reed de meeste rondes van iedereen. Met de snelheid en betrouwbaarheid die ze hebben laten zien, hopen ze het gat naar de topteams in 2021 meer te dichten.

Tsunoda vond de AT02 echter misschien wel te stabiel waardoor het moeilijk zou zijn om goed te draaien. “De grip van de achterkant van de auto is te sterk, waardoor het moeilijk is om de voorkant naar binnen te krijgen. Dus als je niet soepel indraait, raken de voorbanden snel grip kwijt en glijden ze. Daarom moeten we zo soepel sturen”, zegt Tsunoda, die komende zondag zijn eerste Grand Prix zal rijden.