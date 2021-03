Verstappen blikt terug op eerste overwinning: ‘Mijn vader was zo zenuwachtig dat zijn neus begon te bloeden’

Ondersteund door een geanimeerde versie van zichzelf herbeleeft Max Verstappen het moment dat hij de jongste Grand Prix-winnaar ooit werd in de Formule 1. “Ik telde de rondjes.”

In de meest recente aflevering van For Real, te zien op het youtubekanaal van Red Bull, vertelt Max Verstappen aan de hand van animaties, anekdotes en luchtige grappen het verhaal van zijn eerste race voor Red Bull, tijdens de GP van Spanje 2016. Een race die hij direct wist te winnen, wat Verstappen een mooie plek opleverde in de geschiedenisboeken van F1.

Lees ook: Renger van der Zande klimt in de pen voor FORMULE 1 Magazine

For Real is een youtubeserie waarin door Red Bull gesponsorde atleten in filmpjes van minder dan tien minuten vertellen over hun meest enerverende momenten. Verstappens eerste overwinning is al de derde aflevering van de serie. Eerder vertelden Zion Wright en Fernanda Maciel respectievelijk over zijn vroege carrière als skateboarder en haar ervaring om de 900 kilometer lange Camino Frances hard te lopen.

Verstappen begint over zijn eerste jaar in Formule 1. “Als iemand de Formule 1 in komt, heeft iedereen altijd een mening. Sommigen zeiden dat ik te jong was”, vertelt hij. De Nederlander had nog geen rijbewijs toen hij in 2015 zijn debuut maakte voor Toro Rosso, het dochterteam van Red Bull. Al grappend vertelt Verstappen over zijn eerste rijles: “Het hele jaar moest iemand me op en neer rijden. Mijn moeder vroeg of het niet eens tijd was mijn rijbewijs te halen. De rijinstructeur wist natuurlijk dat ik Formule 1 reed. Ik had petjes en shirts klaarliggen om hem desnoods om te kopen, maar hij was gelukkig streng.”

Lees ook: Horner: ‘Natuurlijk wil Mercedes schijnwerpers van zich afschuiven, hoort bij het spelletje’

Over de plotselinge stap naar Red Bull in 2016 zegt Verstappen dat het ook voor hem een verrassing was. “Mijn vader belde eerst, maar ik geloofde hem niet. Later belde Helmut Marko dat ik naar Graz moest komen.” Tijdens een etentje vertelde het hoofd van het Driver Development Program van Red Bull aan Verstappen dat hij dat weekend in Barcelona voor Red Bull zou rijden. “Het kwam eruit alsof het de normaalste zaak van de wereld was”, aldus de coureur.

In de fabriek in Milton Keynes moest Verstappen snel zijn stoel laten maken en kilometers maken in de simulator. “Alles was nieuw, dus het was erg belangrijk dat ik de basis onder de knie kreeg”, zegt Verstappen over zijn korte voorbereidingstijd. Vanuit Engeland moest hij direct door naar het circuit van Barcelona.

“ik voelde een enorme druk op weg naar dat weekend. Ik wilde bewijzen dat ik goed genoeg was om voor een top team te rijden”, geeft verstappen toe in de aflevering. In Spanje kwalificeerde Verstappen zich direct als vierde. Een knappe prestatie, maar niet veel mensen hadden verwacht dat er meer in zou zitten tijdens de race. “Christian Horner kwam naar me toe en zei: ‘Geniet er gewoon van. Probeer wat punten te halen’.” Helmut Marko was wat positiever: “ga voor het podium.”

“De auto voelde meteen goed”, vertelt Verstappen over het begin van de race. “En toen reden de twee Mercedes’ tegen elkaar aan en lag ik opeens tweede. Dus ik dacht: ‘In het ergste geval wordt ik vierde en in het gunstigste geval kom ik op het podium’.”

Lees ook: Social media miljonairs: ‘Een bericht is 58.000 euro waard’

Verstappen vertelt dat zijn banden flink waren versleten: “De laatste 10-15 rondjes voelde het alsof ik op ijs aan het rijden was.” De 18-jarige Max kon zien dat de ervaren Kimi Räikkönen achter hem ook moeite had om bij te blijven. “Ik kon geen fout maken. Als ik zou blokkeren of de apex zou missen, wist ik zeker dat hij me te grazen zou nemen.”

De laatste vijf rondjes waren het spannendst. “Ik voelde kramp door de opwinding en de focus”, herinnert Verstappen zich. “Mijn vader werd zelfs zo zenuwachtig dat zijn neus begon te bloeden. Ik kan me niet eens voorstellen hoe het voor hem moet zijn geweest.” Toen Verstappen junior goed door de laatste chicane was gekomen wist hij dat hij ging winnen. “Ik werd de jongste racewinnaar in de geschiedenis van Formule 1.”

“Je droomt er natuurlijk van om op het podium te komen, maar toen ik won had ik geen idee waar ik heen moest of wat ik moest doen”, zegt Verstappen, die ook uit de auto niet goed wist hoe hij moest reageren op wat er zojuist was gebeurd. De speciale band tussen vader en zoon Verstappen komt ook even bovendrijven: “Maar het meest emotionele moment was toen mijn vader en ik elkaar voor het eerst zagen na de podiumceremonie en elkaar eindelijk een knuffel gaven. Het was een prestatie die we samen hebben behaald.”