Social media miljonairs: ‘Een bericht is 58.000 euro waard’

Sommigen verdienen al een enorm salaris bij hun teams, maar naast hun contract en eventueel reclamespotjes op tv is er nu nóg een manier voor F1-coureurs om geld binnen te harken: hun accounts op social media.

Het bleef lang stil rondom de contractverlenging tussen wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn team Mercedes. Waar de partijen het niet over eens konden worden, is niet duidelijk, maar aan een paar extra euro’s zal het niet gelegen hebben. Hamilton zou met één gesponsorde post op zijn social media kanalen al bijna €58.000,- kunnen verdienen.

Lees ook: Mijmeren over 2021 met Ho-Pin Tung: ‘Alonso kan het moeilijk krijgen met de nieuwe banden’

Hamilton kan op Instagram op ruim 21 miljoen volgers rekenen, ongeveer 17 miljoen meer dan de op een na meest populaire coureur van de grid, Charles Leclerc, die er 4,2 miljoen heeft. De Britse website TopRatedCasinos.co.uk zocht al eens uit wat al die volgers waard waren en hoeveel een gesponsord bericht de influencers in potentie op zou kunnen leveren. Het antwoord was minder dan een huis, maar meer dan een leuk tweedehands autootje. Voor Hamilton misschien een gloednieuwe.

View this post on Instagram A post shared by Daniel Ricciardo (@danielricciardo)

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Na Leclerc is Daniel Ricciardo de meest gevolgde coureur op Instagram, met ook ruim 4 miljoen volgers. Max Verstappen en Lando Norris staan op plek vier en vijf. Norris zou volgens de gokwebsite 6.000 euro kunnen vragen voor een gesponsord bericht. De fanschare van Leclerc, Ricciardo en Verstappen zouden ruim 10.000 euro waard zijn, maar niemand kan tippen aan wereldkampioen Hamilton.

Lees ook: Retro Max ’19: Feest in de Airbus 380 na vliegende start met Honda

Dit is de ranglijst van F1-coureurs naar de waarde in euro’s per gesponsorde post op basis van het aantal volgers: