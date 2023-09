AphaTauri brengt een grote upgrade mee naar Singapore. Volgens CEO Peter Bayer is deze upgrade ontworpen naar het idee van Red Bull. Daarmee hoopt het zusterteam van Red Bull een stap vooruit te zetten en weg te komen van de laatste plaats.

Toen de nieuwe aerodynamische regels ingingen in 2022, waren er verschillende ontwerpen te zien. De voornaamste verschillen zaten tussen Ferrari, Red Bull en Mercedes. De rest van het veld volgde grotendeels het voorbeeld van een van die drie teams. Anderhalf seizoen later kunnen we redelijk veilig de conclusie trekken dat Red Bull het beste idee had. Stap voor stap zijn de andere teams dan ook steeds meer het ontwerp van Red Bull over gaan nemen in de hoop zo een beetje van het succes van de Oostenrijkers mee te kunnen genieten.

Opvallende genoeg is het zusterteam van Red Bull in die ontwikkelingsrace achtergebleven. AlphaTauri staat beduidend laatste, met slechts drie punten over het hele seizoen. De grote doorstroom aan coureurs heeft daarbij niet geholpen, maar de auto zelf heeft zich ook niet van zijn beste kant laten zien. Daarom wordt nu ook bij AlphaTauri alles uit de kast getrokken om het ontwerp van Red Bull wat meer over te nemen, zo legt CEO Peter Bayer uit aan PlanetF1.

“Het is onmogelijk om snel vooruitgang te boeken. Ja, we hebben dit jaar een paar flinke veranderingen gezien. Aston Martin kwam ineens opzetten, daarna McLaren. Maar ik denk dat dat vooral komt doordat zij snapten wat Red Bull had gedaan met het ontwerp van de auto. Iedereen volgt nu dit ontwerp voor de downforce. Wij hebben zelf ook een grote upgrade in aantocht, in Singapore. Het volgt dezelfde ontwerprichting als iedereen. Hopelijk kunnen we daarmee het gat een beetje dichten en zitten we er volgend jaar ontzettend dichtbij.”

