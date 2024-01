Alan Permane gaat volgens Motorsport.com zijn terugkeer maken in de Formule 1. Permane vertrok afgelopen zomer bij Alpine tijdens de interne chaos bij dat team. Bronnen bevestigen aan Motorsport.com dat Permane nu aan de slag gaat bij AlphaTauri.

Alan Permane is een bekende naam in de Formule 1-paddock. De Brit draait al 34 jaar mee in de sport. Al die tijd werkte hij bij het team dat tegenwoordig Alpine heet. Permane maakte daar zijn debuut in 1989, toen het team nog Benetton heette. Bij Benetton maakte hij de eerste twee wereldtitels van Michael Schumacher mee, en tien jaar later was hij race engineer toen Fernando Alonso twee keer wereldkampioen werd met het team.

Afgelopen zomer kwam echter een eind aan die langdurige samenwerking. Permane – op dat punt sportief directeur van Alpine – was een van de vele kopstukken die in korte tijd het veld moest ruimen bij de Franse renstal. Samen met teambaas Otmar Szafnauer en CEO Laurent Rossi werd Permane ontslagen bij Alpine.

Wat voor rol Permane bij AlphaTauri zal gaan vervullen, is nog niet bekend. Het team heeft nog niet officieel aangekondigd dat Permane daadwerkelijk bij het zusterteam van Red Bull gaat beginnen. Overigens is Permane niet het enige kopstuk dat dit jaar nieuw is bij AlphaTauri. Laurent Mekies begon op 1 januari als de nieuwe teambaas van AlphaTauri, waarmee hij de lang zittende Franz Tost vervangt. Daarvoor had Mekies jarenlang een belangrijke rol bij Ferrari.

