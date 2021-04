AlphaTauri kondigt reeks updates aan: ‘Mooie stap vooruit zetten tegen de GP van Spanje’

AlphaTauri hoopt een veelbelovende wintertest en bemoedigd openingsweekend een vervolg te geven met een reeks updates de komende races. De updates zullen stapsgewijs geïntroduceerd worden met als doel in de GP van Spanje ‘een mooie stap te zetten’. ” We moeten er ook voor zorgen dat de veranderingen niet op andere punten tot problemen leiden.”

Op de laatste dag van de wintertest in Bahrein maakte AlphaTauri indruk met de tweede tijd, gereden door Yuki Tsunoda. Ook twee weken later, tijdens de openingsrace op hetzelfde circuit, imponeerde de Italiaanse renstal. Pierre Gasly reed in de kwalificatie naar een vijfde tijd, Tsunoda ging op zijn debuut van P13 naar P9 en bezorgde het team haar eerste punten van 2021.

Een positief begin van het seizoen dus voor AlphaTauri, dat over enkele races opnieuw een stap hoopt te zetten. Het team rekent daarvoor op een reeks updates. “We hebben al ontwikkelingen in de pijplijn zitten, vooral voor de aerodynamica”, vertelt technisch directeur Jody Egginton. Na de reglementswijzigingen slaagde het team uit Faenza erin de verloren downforce terug te winnen. Die onderdelen willen ze nu finetunen.

“De vloeren zijn enorm veranderd door de nieuwe regels, net zoals de diffuser en de manier waarop de achterkant van de auto aerodynamisch gezien werkt. Iedereen heeft geprobeerd de downforce terug te winnen, wij zijn daar grotendeels in geslaagd en nu proberen we het operationele window te vergroten. Dat gaat vooral om lage snelheden, waarna de coureur daarvan kan profiteren en we sneller kunnen gaan.”

De ontwikkelingen waar AlphaTauri aan werkt, zullen stapsgewijs geïntroduceerd worden. Tegen de GP van Spanje hoopt de Italiaanse renstal dan een stap te zetten. “We moeten ervoor zorgen dat de veranderingen niet op andere punten tot problemen leiden. Op Imola zullen we nieuwe onderdelen hebben, hetzelfde geldt voor Portugal. Ook in Spanje komen we met wat nieuwe dingen, dus het gebeurt in kleine stapjes. Er springen geen dingen enorm uit, maar tegen de GP van Spanje zouden we een mooie stap vooruit moeten hebben gezet”, aldus de technisch directeur.

