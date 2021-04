Wolff weet waar Mercedes-motor het verliest van Honda

Dat Honda met iets speciaals op de proppen was gekomen, was duidelijk na de wintertest maar Mercedes-baas Toto Wolff moest toch ook even slikken na het openingsweekend in Bahrein. “Honda heeft niets aan het toeval overgelaten, alle middelen lijken te zijn ingezet om hun F1-hoofdstuk goed af te sluiten.”

Max Verstappen pakte op zaterdag de poleposition maar liep de eindzege net mis na de Bocht 4-saga. Algemene indruk was in ieder geval wel dat Red Bull de gelijke zo niet sneller dan Mercedes, mede door de splinternieuwe motor die Honda heeft afgeleverd. “Honda heeft geweldig werk afgeleverd, ze hebben een extreem competitieve krachtbron geleverd”, erkent Wolff.

Lees ook: Wolff slaakt zucht van opluchting: ‘De racegoden stonden aan onze kant’



“Kijk maar naar waar Alpha Tauri op zaterdag stond met een vijfde startplek voor Pierre Gasly. Deze moeten we op de kin nemen, zo staat het er voor nu.” Dan moet je toegeven dat ze het goed voor elkaar hebben dit jaar. Punt.” Voor Mercedes is het nog zoeken naar de ‘sweet spot’, legt Wolff uit. “Ik ben trots op hoe we ons van de suboptimale wintertest hebben hersteld, het is nu vechten geblazen. We verliezen veel in de hogesnelheidsbochten.”

Ook wat de krachtbron betreft is er een klein verschil tussen Mercedes en Honda. “Daar hebben we ook een lichte achterstand, denk ik. We zijn nog niet tevreden over onze energy recovery. Daar gaat het mis met de D-rates (het moment dat de batterijen leeg zijn en de auto dus minder vermogen heeft, red.). Maar er is niet een éénduidige factor waar we veel verliezen. De enige oplossing is te herstellen en dat is niet makkelijk. Maar we zouden geen racers zijn als we niet kunnen knokken.”

Lees ook: Voormalig Mercedes-engineer verklapt: ‘Dit is al jaren Mercedes’ geheime wapen’

Verrast door de Honda-progressie is Wolff in ieder geval niet. “Helemaal niet. Honda is een trots bedrijf en ik was ervan overtuigd dat zij alles in het werk zouden stellen om nog één krachtige motor te leveren voor het laatste jaar. Het is een goede motivatie voor ons, ik ben blij voor ze.”