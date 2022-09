AlphaTauri heeft gereageerd op de complottheorieën die rondgaan op sociale media sinds de Grand Prix van Nederland. Het team noemt de beschuldigingen van valsspelen ‘onaanvaardbaar, onwaar en compleet respectloos’, niet alleen voor AlphaTauri maar ook voor hoofdstrateeg van Red Bull, Hannah Schmitz.

Tsunoda had na een pitstop het gevoel dat een van de banden niet goed was vastgezet, waardoor hij de auto aan de kant moest zetten. Nadat het team op de boordradio bevestigde dat alles in orde was, keerde de Japanner terug in de pitstraat.

Daar werden de banden opnieuw gewisseld en werden zijn gordels – hij stond al klaar om uit te stappen – strakker getrokken. Bij het uitrijden van de pitstraat voelde er nog steeds iets niet goed voor Tsunoda, waarna hij de AT03 definitief naast de baan parkeerde, met de virtuele safetycar als gevolg.

Op sociale media werd gesuggereerd dat Yuki Tsunoda met opzet zijn AlphaTauri aan de kant zette – waarbij er dus geen sprake zou zijn van problemen – om zo Max Verstappen, coureur van moederteam Red Bull, aan de zege te helpen.

AlphaTauri is geschrokken van deze complottheorieën en de scheldpartijen aan het adres van Tsunoda en Hannah Schmitz, hoofdstrateeg van Red Bull. In een verklaring nemen zij dan ook afstand van alle beschuldigingen.

“Het is ongelooflijk ontmoedigend om sommige opmerkingen te lezen gericht aan ons team en aan Red Bulls hoofdstrateeg Hannah Schmitz”, valt in de verklaring te lezen. “Dergelijk hatelijk gedrag kan niet getolereerd worden, en beschuldigingen van valsspelen zijn onaanvaardbaar, onwaar en compleet respectloos tegenover zowel Hannah als ons.”

“We hebben altijd onafhankelijk, eerlijk en met het hoogste niveau van respect en sportiviteit gestreden. Yuki had een probleem dat het team niet kon detecteren, waardoor hij de auto stilzette. Om iets anders dan dat te suggereren is beledigend en onjuist”, aldus AlphaTauri.