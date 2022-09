Het was een van de opmerkelijkste momenten van de Grand Prix van Nederland: het tot twee keer toe stilvallen van de AlphaTauri van Yuki Tsunoda. De Japanner vermoedt in eerste instantie dat een van de banden niet goed is vastgezet, maar als de problemen aanhouden moet hij dan toch uitvallen. De verwarring is compleet op de boordradio.

De race gaat al niet geweldig voor Tsunoda als hij na een pitstop iets geks voelt. “Nee! Nee! De band zit niet vast!”, meldt Tsunoda op de boordradio na zijn pitstop, waar hij de mediums inruilt voor de harde band.

De pitmuur hoort de berichten en roept de Japanner op om hem langzamer te rijden. “Stop op een veilige plek op de baan”, klinkt de opdracht van zijn engineer. Hij probeert een plekje te vinden, maar klinkt vervolgens woest. “De band zit niet vast!”, schreeuwt de toch al niet zo kalme Tsunoda over de boordradio. “Stop op de baan, nu”, reageert zijn engineer, nu ook met de nodige stress in de stem.

Eenmaal zijn AlphaTauri geparkeerd, wat leidt tot een lokale gele vlag, vraagt Tsunoda aan zijn team om bevestiging dat zijn band inderdaad niet goed vastzit. “De banden zijn in orde”, laat zijn engineer weten. De verwarring is dan compleet bij Tsunoda, die vraagt of hij kan uitstappen om uit te vallen. “Nee we gaan door, zet de motor weer aan”, luidt het antwoord vanaf de pitmuur. “De banden zijn in orde, start [de motor] opnieuw.”

Tsunoda valt toch uit

Tsunoda rijdt vervolgens weer stapvoets terug richting de pits. “Ik denk dat het differentieel of iets kapot is”, laat hij weten op weg naar de pitstraat. “Yuki, we maken een pitstop, wisselen de banden en gaan dan weer naar buiten”, krijgt hij te horen. Hij geeft zelf nog wel een opdracht aan het team voor bij die pitstop: “Jullie moeten de gordel weer strak aantrekken”, laat hij merken dat hij zich al voorbereidde op een uitvalbeurt.

Het is door die gordels een veel langere pitstop dan normaal, maar Tsunoda vervolgt zijn weg opnieuw. Maar het duurt niet lang voordat de volgende boordradio klinkt. “Er iets mis aan de achterkant”, meldt de AlphaTauri-coureur. “Ik denk dat de differentieel kapot is”, herhaalt hij, nu nieuwe banden het probleem niet verholpen hebben. Opnieuw wordt hem dan verzocht om de AT03 op een veilige plek stil te zetten. Dit keer betekent het einde race, en de start van de strategische chaos door de virtuele safetycar.

