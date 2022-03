AlphaTauri wilde het designteam voor de grote regelrevolutie een ‘leeg canvas’ geven voor de ontwikkeling van de AT03, wat volgens technisch directeur Jody Egginton voor een ‘agressieve’ aanpak heeft gezorgd.

De AT03 bleek een betrouwbare bolide bij de shakedown in Barcelona, al verloor het team wel kostbare tijd op de laatste testdag na een crash van Pierre Gasly. Het zusterteam van Red Bull deelt enkele kenmerken met de RB18 dankzij de zogenaamde synergie tussen de twee, maar is op meerdere vlakken te onderscheiden. Bij AlphaTauri wilden ze het designteam de vrijheid geven om de nieuwe regels ruim te interpreteren, wat voor een ‘agressieve’ aanpak zorgde.

“We zijn agressief geweest met deze auto”, zegt technisch directeur Jody Egginton tegen The Race. “Je bouwt het vertrouwen en het geloof in je eigen processen op en we pushen onszelf best hard.”

“Er zijn een aantal dingen aan de auto die je waarschijnlijk zou kunnen herleiden naar wat we de laatste twee of drie jaar hebben gedaan, maar de grote focus ligt onder de carrosserie”, vervolgt Egginton. “Waar ik op aandring is om de jongens een leeg canvas te geven om zich te ontwikkelen, zonder uitdagingen die je niet wil.”

Waar AlphaTauri voor dit seizoen met name de focus op wilde leggen, was het makkelijk aanpasbaar maken van de bolide. “Hopelijk hebben we genoeg ruimte om grote veranderingen door te voeren. Als je iets anders wil doen met de sidepod, dan kunnen we dat doen.”

Makkelijk was het ontwikkelingsproces van de AT03 niet altijd. “De auto die we hier hebben, zal zich vrij snel ontwikkelen. We hebben onszelf dit jaar meer dan ooit uitgedaagd. We hebben al onze mijlpalen gehaald, maar het was een grote uitdaging. Er waren veel vergaderingen nodig om ervoor te zorgen dat we nog steeds op schema lagen. Maar het is ons gelukt”, besluit Egginton.