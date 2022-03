Elk team moet dit jaar ten minste twee keer een rookie inzetten tijdens een vrije training, en Yüri Vips en Liam Lawson zijn daarvoor de gegadigden bij Red Bull en zusterteam AlphaTauri.

Dat vertelt AlphaTauri-teambaas Franz Tost althans aan Motorsport Week. “Bij ons wordt dat Lawson. Dat is uiteraard een beslissing die ook is ingegeven door Red Bull”, zegt Tost, verwijzend naar hoe één van AlphaTauri’s functies is om Red Bull-talenten op te leiden.

Lawson staat samen met Vips bovenaan het lijstje met Red Bull-talenten, dus Tost verwacht dat Vips bij Red Bull zelf instapt. “Dat denk ik althans wel”, verklaart hij. Vips reed eerder voor Red Bull tijdens de Abu Dhabi-test eind 2022, toen er ook een dag een rookie moest rijden. Lawson reed toen voor AlphaTauri.

De 21-jarige Vips en twintigjarige Lawson komen in 2022 allebei in de Formule 2 uit. Hetzelfde geldt voor Jehan Daruvala, Ayumu Iwasa en Dennis Hauger, die ook onderdeel zijn van het Red Bull Junior Team. In de Formule 3 rijden Jak Crawford, Jonny Edgar en Iscak Hadjar met Red Bull-steun.

Red Bulls talentenprogramma staat onder toeziend oog van talentscout Helmut Marko. Het Red Bull Junior Team heeft onder meer Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Carlos Sainz en Max Verstappen naar de Formule 1 gebracht.

