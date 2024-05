Te midden van een dramatisch seizoen heeft Alpine afscheid genomen van operationeel directeur Rob White. De Britse ingenieur was al twintig jaar werkzaam voor het team, alvorens hij vrijdag uit zijn functie werd ontslagen. Bruno Famin is de boel behoorlijk aan het opschudden in Enstone, in de hoop dat Alpine binnenkort weer wat progressie boekt.

De 58-jarige Rob White werd vrijdag ontslagen door Alpine. De Brit was al twintig jaar in dienst voor de Franse renstal. Tot voor kort werkte hij als operationeel directeur. Een woordvoerder heeft laten weten dat Alpine haar technische organisatie nog altijd aan het herinrichten is – Rob White moet daarbij het veld ruimen. Het team heeft een hoop goed te maken sinds het na acht races nog maar twee WK-punten heeft verzameld.

“We willen Rob White bedanken voor zijn inzet gedurende zijn lange carrière in Enstone”, aldus Alpine. “Hij was een belangrijk onderdeel van onze run naar het kampioenschap in zowel 2005 als 2006. We wensen hem veel succes in de toekomst.”

White is de zoveelste ingenieur die afscheid neemt van het team. Sinds Alpine een ongekend slechte start maakte aan het seizoen, hebben technisch directeur Matt Harman en aerodynamica-chef Dirk de Beer al hun biezen gepakt. Niet veel later koos ook ontwerper Bob Bell het hazenpad. In de tussentijd werd voormalig McLaren-technicus David Sanchez aangenomen om orde op zaken te stellen.

