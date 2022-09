Alpine heeft een flinke shortlist voor het zitje naast Esteban Ocon voor 2023. Niet minder dan veertien coureurs worden overwogen, zo geeft teambaas Otmar Szafnauer aan.

Alpine moet noodgedwongen naar een coureur zoeken na het vertrek van Fernando Alonso naar Aston Martin en Oscar Piastri naar McLaren. Topfavoriet voor dat zitje naast Ocon is AlphaTauri-coureur Pierre Gasly. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft al verklapt dat er een deal klaarligt om Gasly naar Alpine te laten gaan, maar die deal gaat alleen door als zij volgend jaar IndyCar-coureur Colton Herta krijgen.

Mocht die deal niet doorgaan, dan heeft Alpine alsnog genoeg opties, stelt teambaas Otmar Szafnauer. “We willen eerst alle beschikbare opties beter begrijpen”, zegt Szafnauer tegen Sky Sports. “We hebben een lange lijst. Ik had het eerder over veertien en dat klopt wel zo’n beetje.” Met zo’n lange shortlist weet de Amerikaan ook dat het team dat moet terugbrengen. “We moeten dat terugbrengen tot drie of vier en dan moeten we kijken wie van die coureurs het beste bij ons past.”

Het is voor Alpine een pijnlijke periode geweest en Szafnauer heeft nu dan ook geen haast met het vinden van de juiste vervanger. “We moeten terugkijken op dit en kijken wat beter kan. We moeten ervan leren en zullen dat in de toekomst doen. Maar het levert een beschikbaar zitje op, waarschijnlijk het beste open zitje in de Formule 1. Nu moeten we de juiste coureur vinden.”