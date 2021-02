Alpine presenteert A521 op 2 maart

Alpine zal de A521, de opvolger van de Renault R.S.20, op 2 maart presenteren. Na Mercedes is Alpine het tweede team dat zijn auto op de eerste dinsdag van maart aan de wereld zal tonen.

Alpine, de opvolger van Renault, verraste in januari met een ‘winterlivery’. Hoewel de tijdelijke kleurstelling vooral een marketingstunt was, kregen we bij die presentatie ook al wat informatie over de 2021-bolide. Zo maakte de Franse renstal bekend dat de nieuwe bolide de naam A521 krijgt, een verwijzing naar het F1-prototype A500 uit de jaren 70 in combinatie met het seizoen 2021.

Lees ook: Video: Dit is het geluid van de Renault-motor in de Alpine A521

Hoewel Alpine-baas Laurent Rossi eerder vertelde dat zijn team de nieuwe auto in februari zou presenteren, maakte het team uit Enstone vandaag bekend dat het team de auto op 2 maart onthult. Eerder deze maakt prikte Mercedes dezelfde datum voor de onthulling van de W12.

All fired up for our 2021 launch, join us virtually on the 2nd March 2021! 💙 Save The Date 💙 pic.twitter.com/R2mGKJAnLe — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 16, 2021

Lees ook: Onthulling F1-auto’s 2021: Dit is wat we nu al weten