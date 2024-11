Andrea Kimi Antonelli staat klaar om zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton volgend jaar te vervangen bij Mercedes. Na ontelbare testkilometers en twee, al dan niet vlekkeloze, vrije trainingen krijgt de jonge Italiaan in 2025 de kans om zich te bewijzen in de Formule 1. Antonelli ziet nu al overeenkomsten tussen zichzelf en Hamilton en zweert bovendien dat hij zijn toekomstige teamgenoot George Russell wil verslaan.

Na de aankomende triple header maakt de Formule 1 zich op voor de traditionele winterstop. Op de baan is de spanning om te snijden; zowel de coureurs- als de constructeurstitel is nog onbeslist. Naast het circuit zijn er echter ook genoeg ontwikkelingen. Meerdere rookies bereiden zich voor op hun officiële debuut in 2025, onder wie de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli. Hij is de uitverkorene die Lewis Hamilton mag vervangen bij Mercedes.

In afwachting van zijn eerste race in de Formule 1 heeft Antonelli veel contact met Hamilton. De Britse vedette blijkt een goede mentor te zijn voor zijn toekomstige vervanger. “We praten veel, hij is erg aardig,” zei Antonelli tegen het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. “Zijn rijstijl is ook vergelijkbaar met de mijne, hij houdt van een auto die veel onderstuur heeft.” De afgelopen weken was Antonelli al vaak in de Mercedes-garage te vinden. Onder toeziend oog van teambaas Toto Wolff raakt hij alvast vertrouwd met zijn nieuwe teamomgeving.

Antonelli versus Russell

“Ik leer veel van de gesprekken met de ingenieurs,” legde het Italiaanse talent uit. “Normaliter praat ik niet zo veel over de boordradio, dus daar moet ik nog aan wennen. Als ik straks per ongeluk op het verkeerde knopje op het stuur druk, wordt het een puinhoop.” Volgens Antonelli hoefde Mercedes niet lang na te denken voordat ze hem een contract aanboden voor het komende seizoen. Zijn snelheid in de auto’s van voorgaande jaren maakte meteen indruk op het team.

“Ze zagen meteen dat ik erg snel was,” vertelde Antonelli trots. “In het begin moest ik nog even wennen aan het tempo, maar na de test op Spa kreeg ik al het telefoontje dat ik een contract zou krijgen voor 2025.” Niet veel later mocht hij in de bolide van George Russell stappen voor een vrije trainingssessie op Monza. Dat ging echter niet zonder slag of stoot: na slechts negen minuten parkeerde Antonelli de W15 in de muur van de Parabolica-bocht. “Ik was een beetje ondeugend, laten we het zo zeggen,” grijnsde Antonelli. In Mexico revancheerde hij zich door een foutloze sessie te rijden, en in Abu Dhabi krijgt hij uiteraard nog een kans. Daarna maakt hij zich op voor zijn echte debuut en de krachtmeting met zijn toekomstige teamgenoot. “Ik heb een goede relatie met Russell, al wil ik hem volgend jaar gewoon verslaan,” besloot Antonelli.

