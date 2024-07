McLaren-teambaas Andrea Stella kijkt tevreden terug op de eerste seizoenshelft. Zijn team wierp zich immers op als een van de meest competitieve tegenstanders in de Formule 1. Daarnaast zag de Italiaan hoe Oscar Piastri zich ontpopte tot een geduchte coureur. Ook tijdens de GP van België reed Piastri volgens Stella een ‘vastberaden’ race.

Namens McLaren blikt Andrea Stella terug op de Belgische Grand Prix en de eerste veertien races van het jaar. Ook de papaja’s maken zich op voor de zomerstop – na een bewogen seizoenshelft krijgen de grootste rivalen van Red Bull en Max Verstappen een adempauze. “We sluiten het eerste deel van het seizoen af met een spannende en geweldige race voor de Formule 1”, doelt Stella op de GP van België.

“Meerdere auto’s vochten tot de laatste ronde om de overwinning”, vervolgt hij. Het is in de afgelopen races niet anders geweest – voor de neutrale kijker was seizoen 2024 tot nu toe een verademing. “De bandenslijtage was lager dan verwacht en inhalen was moeilijk – dat maakte het achteraf mogelijk om een éénstopstrategie toe te passen.”

‘Indrukwekkende’ Piastri

Na een matige kwalificatie en een weinig verheffende race voor coureur Lando Norris, wist Oscar Piastri de schade te beperken; de Australiër reed een solide wedstrijd. Ook Andrea Stella is tevreden over Piastri, die opnieuw imponeerde. “Oscar (Piastri, red.) reed een zeer vastberaden race”, laat hij weten. “Ik denk dat het behoorlijk indrukwekkend is dat hij er aan het einde nog stond. De race was erg netjes, afgezien van de laatste stop, waarbij hij te lang in de pitstraat stond.” Uiteindelijk kwam Piastri als derde over de streep, maar dankzij de diskwalificatie van George Russell, schoof hij door naar de tweede plaats. “Onverwachts”, reageert de 23-jarige coureur op X.

“Over het algemeen was dit een zeer sterke eerste seizoenshelft voor McLaren”, besluit Stella. “We komen steeds dichterbij in het constructeurskampioenschap en kijken uit naar het tweede deel van het jaar.” Het verschil met kampioenschapsleider Red Bull bedraagt nu nog maar 42 punten.

